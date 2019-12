Enderroc històric a Figueres: Adeu a les grades del camp de la carretera del Far

Just en l'any del centenari de la Unió Esportiva Figueres (1919-2019), aquesta setmana es fa efectiu l'enderroc definitiu de les grades originals del camp de la carretera del Far. L'obra l'està executant l'Ajuntament de Figueres amb la finalitat de poder obrir, definitivament, l'aparcament públic que ocuparà el terreny de joc inaugurat el 1950 amb un partit amistós que va enfrontar la Unió amb el Barça de Besora, César i Gonzalvo III, entre altres glòries del moment.

Aquell dia el Figueres va perdre 2-4, però va guanyar una instal·lació que va viure els millors anys del club fins al seu ascens a Segona A del 1986. El terreny era propietat de l'Asil Vilallonga. El contracte amb la Unió va durar fins al 1993. Quan el Figueres va estrenar l'Estadi de Vilatenim, els equips base de la Fundació Esportiva hi van jugar durant diverses temporades. El camp de la carretera del Far es va construir per a substituir al de les Monges de l'actual carrer Vicenç Dauner. El projecte va costar 149.727 pessetes. Futbol i toros van compartir protagonisme en aquest espai ciutadà durant anys.