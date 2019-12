Desactivat el pla Inuncat un cop passat el front de pluges més intenses

Protecció Civil ha desactivat el pla Inuncat un cop el front de pluges més intenses ha passat. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 661 trucades fins a les 14 hores per 461 incidències relacionades amb el temporal. Des del Barcelonès s'han registrat 265, el 39%; des del Vallès Occidental hi ha hagut 86 avisos, el 12,8%, i des del Maresme, 67. Per ciutats, destaquen els 209 avisos de Barcelona, els 32 de Badalona i els 30 de Sant Cugat del Vallès. Les incidències han tingut a veure amb arbres o branques caigudes, inundacions de baixes o despreniments a la via, cap de gravetat.

A la Costa Brava el temporal s'ha fet notar a primera línia de mar, amb onades d'entre quatre i set metres que s'han endut la sorra d'algunes platges. A Llançà, com sol ser habitual en aquests casos, l'aigua ha traslladat grava i perdres de la platja de la Gola fins a l'accés del port.