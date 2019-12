La Marina Empuriabrava es presenta davant el sector immobiliari

La nova concessionaria de la Marina d'Empuriabrava s'ha presentat aquest dimecres 4 de desembre, al sector immobiliari del municipi.

Cegra Internacional, S.L. la empresa que des de fa uns anys era l'explotadora de la Marina, és des del passat més d'agost, a tots els efectes, la nova concessionària. El desig de Cegra Internacional és ser una empresa molt propera i transparent amb tots els usuaris i ha volgut presentar-se a les immobiliàries, que son les que coneixen de primera mà als clients actuals i futurs de cases a canal. Durant la reunió s'han tractat diferents aspectes relacionats amb la Marina.

En primer lloc, per part del concessionari s'ha explicat que la Marina d'Empuriabrava , tal i com marca el Reglament, és una Marina privada on cada propietari i usuari d'amarre forma part d'una comunitat i es necessari que es registri i que contribueixi a sufragar el percentatge de despeses que li correspon com a membre de la Comunitat.

Aquesta comunitat d'usuaris funciona de forma semblant a una comunitat de propietaris i disposa d'un pressupost anual que aprova el departament de Ports de la Generalitat de Catalunya on, quants més usuaris estiguin al corrent de pagament, més petita serà la quota a pagar i més millores i serveis es podran posar a l'abast de tota la comunitat.

Per tal que el funcionament sigui el adequat i tothom es faci càrrec de la quota que li correspon, informa el concessionari, que malgrat no ser la seva intenció en aquesta nova etapa, si es necessari es veurà forçat a continuar interposant demandes als tribunals per cobrar les quotes dels usuaris que es neguin a participar en les despeses que legalment haurien de pagar.

S'agraeix a les agencies immobiliàries la seva assistència a la presentació i se'ls hi fa saber que la seva col·laboració és molt important, ja que són les que majoritàriament fan de mitjanceres entre els usuaris i les empreses de construcció.

En aquesta nova etapa en la Marina, els control d'obres a les zones de servitud seran el més rigorosos possible, ja que es pretén que la Marina segueixi millorant el seu aspecte i es revaloritzin totes les propietats, per aquesta raó es fonamental un estricte control de les obres que afectin els murs dels canals, i es recorda que es necessari obtenir la preceptiva autorització de la Concessionària per poder realitzar qualsevol petita obra o modificació als murs originals de la Concessió.

En aquest punt, algun dels assistents va proposar crear una normativa paisatgística, per tal de evitar les obres no autoritzades. Al finalitzar la reunió, el concessionari va fer una valoració del tot positiva i preveu convocar noves reunions amb diferents col·lectius de la Marina.

Tot i això, el concessionari es va posar a disposició dels assistents per assessorar-los en qualsevol dubte que els sorgeixi respecte a la Marina i els canals. Les oficines de la concessionari es troben a l'edifici de la Capitania del Port d'Empuriabrava.