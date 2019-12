Una xerrada a Figueres vol mostrar les realitats dels joves que migren a Europa i EUA

La Forja Alt Empordà ha organitzat per a aquest dijous, 5 de desembre, una taula rodona titulada Traspassant fronteres, amb la voluntat d'abordar la situació dels joves migrants a Europa i Amèrica Llatina. Intervenen dos professionals especialitzats en drets humans, el doctor Enrique Coraza, de la institució mexicana Ecosur, i Karim Sabni, activista social de la plataforma Girona Acull. L'acte es fa a La Clerch (Fundació Clerch i Nicolau), a Figueres, a 2/4 de 8 del vespre.

L'acadèmic i historiador Enrique Coraza és, a més d'especialista en drets humans, expert en processos socioculturals i dinàmiques migratòries. Ell parlarà, sobretot, sobre la crisi migratòria al sud de Mèxic. Karim Sabni coneix de primera mà menors i joves que han arribat a Catalunya sols, sense cap adult que els acompanyés. Girona Acull, on desenvolupa la seva tasca social, és una plataforma creada el 2016 que promou projectes per oferir una vida digne a les persones nouvingudes.

L'objectiu d'aquesta taula rodona és, segons els seus organitzadors, contextualitzar aquestes dues realitats per difondre la situació en què es troben els joves menors no acompanyats i també acompanyats que migren als Estats Units o al continent europeu. També s'explicarà quin paper hi juguen les organitzacions quan han de protegir els seus drets i acompanyar-los en aquest trànsit.

"Posar en comú aquestes dues realitats paral·leles tindrà el propòsit d'oferir algunes propostes que poden ser d'utilitat per afrontar la situació a la nostra comarca", han indicat des de la Forja Alt Empordà. L'acte és obert a tothom.