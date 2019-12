L'oposició de Palau-saverdera tomba el pressupost per al 2020 per segona vegada

Segon intent fallit per aprovar el pressupost municipal de Palau-saverdera per a l'exercici del 2020. Junts per Palau i Alternativa x Tothom han votat en l'últim ple en contra de la segona proposta de pressupostos per al 2020 que ha fet l'equip de govern de Gent de Palau. Si no hi ha un acord d'última hora, l'Ajuntament haurà de treballar l'any que ve amb pressupostos prorrogats.

L'equip de govern va plantejar un primer projecte de pressupostos per a l'any que ve en la sessió plenària del 26 de setembre, però la proposta no es va aprovar per la mateixa aritmètica de vots que s'ha repetit en l'últim ple: 5 vots en contra de l'oposició i 4 a favor del govern.

Després d'aquell rebuig inicial, l'equip de govern va reelaborar la proposta: "Es van fer petits ajustaments i es van eliminar els diners que havien d'entrar a l'Ajuntament mitjançant una modificació de la taxa d'escombraries, que finalment no s'aplicarà perquè també ho van impedir els vots de l'oposició", segons fonts municipals.

Tenint en compte que les modificacions no han estat suficients per assolir el consens necessari, encara no hi ha proposta de pressupostos encarrilada.