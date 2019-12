Llançà es focalitza en una potent campanya de reciclatge municipal

«Per un Llançà millor, per un Llançà més net». Aquest és el lema de la nova campanya de reciclatge que ha aixecat l'Ajuntament de Llançà per informar els veïns i les veïnes de les normes ciutadanes i bons hàbits que cal establir en aquesta línia. La regidora Núria Escarpanter assegura que, quan va entrar a l'Ajuntament el mes de juny passat, es va trobar amb un panorama «llastimós», en qüestió de reciclatge. «A escala cultural, la societat actual som poc sensibles a aquestes dinàmiques», assegura.

A més a més, el fet que des del municipi no es faci un bon tractament de residus fa que la taxa que cal pagar un cop aquestes deixalles passen a l'abocador comarcal siguin molt altes. Conscienciada per aquesta realitat, la regidora de Serveis va començar a fer passes per prendre mesures i revertir aquesta situació. Aquesta campanya de sensibilització té una durada prevista d'uns dos mesos, i té l'objectiu principal que tots els llançanencs i les llançanenques reciclin més, i ho facin millor.

Renoven les minideixalleries



El darrer pas que ha fet el municipi amb relació a aquesta campanya ha estat la remodelació de dues minideixalleries, ubicades a l'avinguda Pau Casals i a la plaça de Les Esplanes. Amb paraules de la regidora, se'ls ha fet «una rentada de cara». L'ús de l'equipament s'ha mantingut igual, però a banda i banda li han col·locat un vinil amb el lema de la campanya.

A part d'aquesta reforma, l'Ajuntament té altres mesures concretes a favor del reciclatge. Constantment es fan recordatoris a la població de qüestions concretes com ara que cal recollir els excrements dels gossos, reciclar bé i apostar per l'orgànic. A més, també tenen pensat col·locar vinils al costat dels contenidors per recordar les normes d'ús.

Buscant culpables

«Abans de passar a les sancions, hem cregut convenient fer aquesta campanya de sensibilització», explica. Després d'un període prudencial, però, el consistori posarà mà dura a aquesta situació. La intencionalitat és trobar els infractors que no reciclen bé. A través de les imatges de les càmeres de videovigilància, i d'una xarxa de col·laboració entre agents policials i altres implicats, es controlen els punts d'abocaments. En concret, si hi ha deixalles a terra però els contenidors són buits, s'intenta trobar els infractors. Als veïns o les veïnes responsables d'aquestes males pràctiques se'ls obre un expedient sancionador, i se'ls hi comunica. Després de tres avisos es passa a les multes econòmiques, que poden anar dels 100 als 400 euros.

En aquest sentit, la regidora explica que cal fer un bon ús dels serveis. Recorda que a Llançà hi ha una deixalleria gratuïta; que un dia a la setmana (els dimarts) es poden deixar mobles al costat dels contenidors; i també que es pot sol·licitar un servei gratuït a l'Ajuntament perquè vinguin a buscar-ho a peu de casa.

Conscienciant sectors