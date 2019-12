El Far d'Empordà augmentarà en un 28% les inversions durant el 2020

L'Ajuntament del Far d'Empordà ja té a punt els pressupostos per a l'any 2020. Pel que fa a les despeses, destaca l'important augment de les inversions, i és que es passarà d'una partida de 49.859,16 euros el 2019 a una altra de 335.780 euros per al 2020.

Les altres despeses substancials estan relacionades amb béns corrents i serveis (351.334,56 euros) i el personal (200.505,72 euros). Respecte a la plantilla de personal, el consistori disposa de cinc places, cinc de les quals estan cobertes amb personal funcionari, laboral permanent o fix, o temporal o no permanent.