Cadaqués instal·larà aparcaments per a bicis per alliberar les baranes

Els desnivells d'alguns carrers de Cadaqués fan que l'Ajuntament instal·li baranes per a facilitar la mobilitat a persones amb més dificultats per caminar. Moltes d'aquestes baranes, durant l'estiu, han sigut impracticables per als vianants amb mobilitat reduïda perquè han estat envaïdes per bicicletes. Arran d'aquesta situació, l'Ajuntament va fer una crida aquest mes d'agost perquè aquests elements de l'arquitectura urbana no s'utilitzessin com a aparcament de bicicletes: «S'ha observat que es lliguen bicicletes a ses baranes i la gent gran no pot utilitzar-les, i s'està causant un greu perjudici a la gent amb problemes de mobilitat». Per això, s'ha estat treballant per a poder aportar una solució.

Laura Blay, regidora de Participació cultura i Ensenyament i Benestar del consistori cadaquesenc explica que «la problemàtica amb aquests vehicles es concentra en els mesos d'estiu, i amb més freqüència turística». Des de l'Ajuntament atribueixen aquest fenomen, majoritàriament, als veïns de segones residències.

Blay conclou que, ara per ara, no es detecta la presència de bicicletes a les zones d'aquests carrers amb desnivells pronunciats i sosté que «la desaparició de la problemàtica amb aquests vehicles està lligat a la temporalitat, i no pas a la publicació que va fer l'Ajuntament demanant més civisme». Per això, confessa que «de moment no hem actuat in situ, però sí que hem planificat uns aparcaments per a bicicletes. Som conscients que en el poble no n'hi ha, i cal instal·lar-ne».

El pas següent serà, doncs, posar aquests elements a punts propers on s'ha detectat el problema. «Si facilitem que tinguin on deixar-la, ho evitarem. Al mateix temps farem pedagogia a través de les xarxes socials perquè les baranes són per a gent gran».

D'altra banda, tot i que s'han plantejat l'adopció d'unes polítiques sancionadores, des del consistori prefereixen proposar mesures dissuasòries, i en cas que, tenint els aparcaments habilitats, les bicicletes continuïn ocupant aquests elements arquitectònics, «estudiaríem fer ordenances fiscals amb les quals poguéssim sancionar». Tanmateix, la regidora Laura Blay admet que aquesta via és l'últim recurs.