Figueres participa en el projecte europeu "Power" del programa Horitzó 2020

L'Ajuntament de Figueres participa aquesta setmana en el projecte europeu "Power" finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea com a ciutat observadora.

L'objectiu d'aquest projecte és abordar fórmules de participació ciutadana per garantir un enfocament intersectorial multidisciplinari en la presa de decisions polítiques en l'àmbit de la sostenibilitat i el medi ambient urbà, especialment pel que fa al canvi climàtic i la gestió de l'aigua.

En el marc d'aquest projecte, l'Ajuntament de Figueres va participar en la jornada "Giving power to your city" que va tenir lloc a Pisa (Itàlia), els dies 11 i 12 d'abril, i durant els dies 9 i 10 d'octubre ha tingut lloc a Brussel·les la conferència final titulada "Addressing Water Challenges by Citizen Engagement", on a més, s'hi exposen els resultats del grup de treball de les Nacions Unides sobre l'aigua i els reptes de la seva gestió en un escenari de canvi climàtic i d'escassetat del recurs.

La regidora de Sostenibilitat, Ester Marcos, ha destacat que "la participació de Figueres com a ciutat observadora ens ajudarà a promoure accions i projectes municipals que fomentin una major protecció de la sostenibilitat i respecte del medi ambient urbà".