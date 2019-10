La Guàrdia Civil investiga si els dos empresonats per dur una granada de mà al cotxe tenen vincles amb grups criminals

La Guàrdia Civil investiga si els dos empresonats per portar una granada de mà al cotxe a la Jonquera (Alt Empordà) tenen vincles amb grups criminals. Segons l'institut armat, la investigació busca esclarir si estan relacionats amb bandes dedicades a robatoris violents i descobrir l'existència d'altres armes de guerra o de foc. Les indagacions també han de servir per determinar l'origen de la granada intervinguda i identificar possibles compradors o venedors. El jutjat d'instrucció 6 de Figueres, en funcions de guàrdia, va enviar diumenge els dos sospitosos a presó com a suposats autors d'un delicte de dipòsit d'armes i munició de guerra. La granada es trobava en "perfecte estat d'ús".

Una patrulla de la secció fiscal de la Guàrdia Civil de la Jonquera va aturar el vehicle sospitós divendres passat cap a les nou del vespre, quan circulava per l'AP-7 en direcció a França. Era un vehicle d'alta gamma, de color negre i amb matrícula de Bielorússia.

Al cotxe hi viatjaven els dos sospitosos, que són de nacionalitat russa i ucraïnesa. Quan els agents de l'institut armat van inspeccionar el vehicle, van trobar un maletí al seient del darrere. A dins, hi havia la granada de mà "aparentment en perfecte estat".

La Guàrdia Civil va perimetrar una zona de seguretat i va avisar els tècnics especialistes en desactivació d'explosius (Tedax). Els especialistes van concloure que es tractava d'una granada de mà ofensiva, model M-75 i de fabricació russa. A més, van constatar que estava armada i en "perfecte estat d'ús" perquè tenia detonador i càrrega explosiva.

Els agents van arrestar els dos sospitosos. Diumenge van passar a disposició judicial i la jutgessa va ordenar l'ingrés a presó provisional sense fiança.

La jutgessa subratllava que, segons recull la jurisprudència, n'hi ha prou amb "la tinença d'una sola arma" per atribuir als investigats un delicte de dipòsit d'armes i munició de guerra.

"Tenien, indiciàriament, la granada a la seva disposició i en estat de funcionament", apuntava la jutgessa a la interlocutòria, on afegia que això implica "una vocació ineludible de possible utilització".