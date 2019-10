Guanyem Figueres troba «cínica i desafortunada» la proposta de relleu de JxF

Guanyem Figueres, una de les quatre formacions que conformen el govern figuerenc, considera que la proposta llençada per Junts per Figueres d'entrar al Govern provocant la sortida del PSC "no té cap sentit polític i només pretén generar confusió entre la ciutadania independentista". En aquest sentit, el grup representat pel regidor Joselín Castellón, considera que "és un acte cínic que les mateixes persones que no van oferir cap col·laboració per fer el traspàs de regidories, ara al·leguin que ho fan per Figueres".

Així mateix, Guanyem Figueres assegura que "com més detall es coneix de la gestió que han fet els darrers governs convergents i succedanis, més s'evidencia la mala gestió i les greus deficiències que té la ciutat en tots els àmbits".

La formació d'esquerres afegeix que el pacte de govern "és ferm, sobretot, per una qüestió de responsabilitat amb la ciutat i la seva gent. Alhora, assegura que una àmplia majoria del govern és independentista i que aquest fet es visualitza en les seves accions, com ho va ser tornar a penjar la pancarta en suport a les preses i els presos polítics que el govern convergent liderat per Jordi Masquef havia retirat".

Guanyem Figueres es referma en la seva voluntat de "transformar la ciutat perquè totes les figuerenques i els figuerencs hi visquin millor i alhora sigui una ciutat compromesa amb els drets i les llibertats nacionals. En aquest sentit, demana a la ciutadania que no es deixi distreure per propostes buides i es prepari per respondre de forma democràtica i continuada als atacs antidemocràtics de l'Estat espanyol".