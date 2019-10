Catorze comerciants de Roses participen en una visita comercial guiada a Barcelona

Catorze comerciants i emprenedors de Roses han visitat aquest dimarts la ciutat de Barcelona, juntament amb el regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, i l'agent d'Ocupació i Desenvolupament Local de Roses. Acompanyats per un expert d'ESCODI- Escola Universitària de Comerç, la jornada va estar centrada en descobrir els mecanismes mentals que es posen en marxa quan anem a comprar i com incidir-hi.

La formació va iniciar-se durant el trajecte de desplaçament a Barcelona en autobús, amb una introducció de la visita realitzada per Albert Vinyals, expert de l'Escola Universitària de Comerç, que parlà de la necessitat de què el comerciant es posicioni en el lloc del client per ser capaços de satisfer els seus desitjos i necessitats, posicionant el comerç com una marca única.

A l'arribada a Barcelona, els participants van poder visitar diferents establiments comercials del barri de Gràcia on, a partir de l'observació, es van estudiar i experimentar els factors psicològics que intervenen en l'experiència de compra. La formació finalitzà amb una reflexió final i conclusions sobre les botigues visitades.

Aquesta activitat ha estat subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del desenvolupament local.