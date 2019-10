SOM s'adhereix a la coalició TxE, formada per partits municipals i independents

El partit independent i castelloní SOM d'Empuriabrava i Castelló va firmar un acord d'adhesió amb Tots x l'Empordà, un projecte nascut a les darreres eleccions locals per aglutinar el major nombre possible de candidatures independents de l'Empordà i, així, «evitar que aquests vots es perdin quan es trien consells i diputació», tal com explica el grup.

El conveni es va signar el dimecres 2 d'octubre amb la presència del regidor Agustí Ayats i Neus Poch (SOM) i Xavier Dilmé i Adrià Tauler (TxE). «Continuem preservant la nostra independència, però unim esforços i sumem experiència al nostre projecte local», deia Ayats, afegint que «és una aliança que firmem de cara al futur, amb l'objectiu que els vots dels partits independents també serveixin per obtenir representació al Consell Comarcal i a la Diputació de Girona».

Des de TxE han explicat que, tot i ser una formació d'èxit al Baix Empordà, aquesta firma és la primera que es fa amb un municipi de l'Alt Empordà. Actualment, el grup té representació a onze ajuntaments de l'Empordà.