Montse Bassa i Mireia Vehí, caps de llista del 10-N

Tot esperant que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publiqui en els propers dies les llistes definitives que es presentaran a les pròximes eleccions generals, alguns partits polítics ja han donat a conèixer quins seran els seus candidats.

Esquerra Republicana va ser la primera a fer públic la seva llista per Girona, aprovada per la Federació del partit el 28 de setembre. Tant les candidates pel Congrés dels Diputats com pel Senat, seran les mateixes que es van presentar als darrers comicis del 28-A, i que van obtenir uns resultats històrics a la demarcació. Així, els altempordanesos Montse Bassa i Jordi Martí Deulofeu tornen a ser els candidats al Congrés dels Diputats i al Senat, respectivament.



CUP

La CUP-Per la Ruptura ha decidit, per primera vegada a la seva història, presentar-se a unes eleccions estatals «per impugnar el règim i dificultar la governabilitat a l'Estat», reclamen. La formació anticapitalista, diumenge passat, va ratificar les llistes proposades per a les eleccions del 10-N, després que s'ampliés el termini perquè la militància votés a causa d'un problema informàtic.

L'exdiputada vilafantenca Mireia Vehí va rebre un 80,13% dels vots de la militància per encapçalar la llista de Barcelona. Per Girona, també es va ratificar la proposta dels dos primers llocs, que seran Non Casadevall i la figuerenca Maria Besora, que repeteix com a candidata després de presentar-se amb el Front Republicà als comicis del 28 d'abril passat.



PP

El Partit Popular renova les seves llistes per al Congrés dels Diputats. Al Senat per Girona repeteix com a cap de llista la figuerenca Maria Àngels Olmedo. La segueix de número dos el també figuerenc Daniel Ruiz, el jove ja va acompanyar l'exregidora de l'Ajuntament de Figueres a les darreres llistes municipals.