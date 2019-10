L'escola Anicet de Pagès impulsa un projecte d'horts urbans a la Marca de l'Ham

Els alumnes del centre d'educació infantil i primària Anicet de Pagès i de Puig al barri de la Marca de l'Ham de Figueres participaran a partir d'aquest curs escolar en un nou projecte educatiu consistent en el desenvolupament dels horts urbans situats al carrer Closa Rasa.



La iniciativa del centre educatiu vol integrar els horts urbans de la Closa Rasa al barri de la Marca de l'Ham per transmetre coneixements d'agricultura ecològica als alumnes de l'escola. A més, el projecte vol fomentar l'aprenentatge de la llengua catalana en l'àmbit de l'horticultura entre els alumnes, al mateix temps que treballen valors com l'esforç, el treball en equip i el reforç de l'autoestima.



El projecte està dirigit pels professors del centre Juan Carlos Rico i Andreu Parer, i compta amb la col·laboració de l'Àrea de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Figueres per realitzar tasques d'assessorament, formació i seguiment del projecte.



Els pares i mares dels alumnes participants en la iniciativa podran seguir l'evolució del projecte i el resultat dels alumnes mitjançant publicacions periòdiques que els docents realitzaran en un web-blog.

El regidor d'Educació, Infància i Joventut, Josep Alegrí, ha destacat que «aquesta iniciativa permetrà als alumnes aprendre el respecte a l'entorn natural i nous hàbits de vida saludable, a més d'estendre aquest aprenentatge entre els seus companys i famílies».