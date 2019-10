Una exposició a l'Escala mostra els detalls del projecte de biblioteca i auditori

La sala d'exposicions de l'Alfolí de la Sal de l'Escala acull, fins a finals del mes d'octubre, una exposició en la qual es pot veure de prop un projecte municipal que es farà realitat l'any 2023.

Coincidint amb la festa major, el museu va inaugurar aquesta exposició, que mostra els detalls de com serà el nou auditori i biblioteca de la plaça de les Escoles. Al llarg del recorregut, els visitants es troben amb diferents murals en què es poden apreciar imatges del futur edifici tant per dins com per fora; una maqueta de fusta a escala 1 x 100 en què es reconstrueix l'edifici i totes les seves separacions internes; i una projecció audiovisual de tres minuts basada en una reconstrucció virtual del futur emplaçament, que s'anomenarà Biblioteca auditori Víctor Català.

Problemes d'aluminosi

Fa anys, el consistori va adquirir per fases un edifici vell de la zona, i que havia estat un hostal. En aquest edifici és on s'ubica actualment la ràdio municipal. El consistori també tenia en propietat l'edifici del costat, més nou, i on avui es troba la televisió local, l'escola de música, l'escola d'adults i la llar dels jubilats. Ja fa un temps que aquests dos edificis arrosseguen un problema d'aluminosi i, per tant, requereixen una modificació important.

«L'any passat, en veure que la Diputació treia una nova subvenció per a la redacció de projectes d'equipaments municipals, vam considerar que era el moment de posar fil a l'agulla i començar a fer passos per resoldre aquest problema», explica Josep Bofill, tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de l'Escala. En obtenir-la, els tècnics van treballar en la creació del projecte bàsic del nou equipament, que ja està redactat.

Nou edifici de tres plantes



El projecte fixa que l'edifici vell es tirarà a terra i se'n construirà un de nou a sobre, i que l'edifici annex es reformarà i s'integrarà al principal. Des d'una recepció comuna per tots els serveis que ocuparan l'espai, la gent es podrà distribuir arreu dels diferents espais de les tres plantes.

A l'edifici nou hi haurà l'auditori i la biblioteca, i a l'annex tota la resta de serveis que actualment ja hi són, i que comptaran amb unes instal·lacions millorades. L'única excepció serà serveis socials, que canviarà de seu i es traslladarà a un emplaçament definitiu.

Segons el calendari d'obres, l'Ajuntament dedicarà el que queda del 2019 i el primer i segon trimestre del 2020 a acabar de redactar el projecte executiu de l'enderroc, i el del nou edifici.

Després d'aquest treball «de despatx», el mes d'octubre de 2020 començaria la fase d'enderroc, que duraria de dos a tres mesos. Seguint el planning preestablert, el gener del 2021 s'iniciaria la fase de construcció, que podria durar uns dos anys i mig aproximadament.

Segons fonts municipals, mentre dura el procés de reforma, es reubicaran els serveis a altres zones. «Estem gestionant espais alternatius, i el més probable és que es tracti d'espais municipals», diu el regidor.

Tot i que és una xifra provisional, el consistori explica que el cost total de l'obra, contant l'enderroc, la construcció i tot el mobiliari, podria costar uns 5,5 milions d'euros.