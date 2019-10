Cent dies caminant pas a pas a Castelló d'Empúries

L'equip de govern de Castelló d'Empúries, format per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), manté, de moment, un tarannà tranquil i de continuïtat després dels cent primers dies de gestió.

La incorporació de la CUP, aparentment, no ha provocat cap canvi de rumb destacat pels d'ERC, més enllà d'una lleugera virada cap a polítiques més socials. L'alcalde, Salvi Güell, entén aquests primers cent dies com una adaptació per als quatre nous regidors, alguns dels quals han hagut d'agafar les regnes de la seva àrea enmig de la tempesta. El cas més destacat és el de la nova regidora de Terra de Trobadors, Xon Hugas, que s'incorpora tres mesos abans de la festa, enmig de la contractació d'una nova direcció artística i d'un nou coordinador de cultura.

A més de tots els projectes per als pròxims anys de mandat i de les actuacions derivades de l'acord de govern de l'1 de juliol de 2019, l'equip de govern també té sobre la taula un llistat de finalitzacions de concessions d'importants serveis per a Castelló i Empuriabrava. Entre altres, amb l'empresa mixta CENET, que finalitzava el juliol del 2021, però amb el nou acord s'acaba el desembre de 2023, o la d'Aqualia, el 2020 pel servei d'aigua i el 2021 pel de clavegueram.

Salvi Güell també haurà de prestar atenció, pròximament, a les possibles conseqüències de la querella interposada per la fiscalia per la seva actuació com a alcalde de l'anterior govern. Actes que consistien a facilitar la votació de l'1-O del 2017 al municipi, i que el pot deixar a un pas del judici per un presumpte delicte de desobediència.

Ara per ara, la imatge d'unitat del govern és clara. Si bé hem pogut veure alguna discrepància entre l'Assemblea Local de la CUP i les decisions de l'equip de govern per la contractació dels càrrecs eventuals, aquesta no va causar cap inestabilitat de governança.

100 dies de govern

NOU CONVENI ACA: Nou conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua per netejar la llera de la Muga.

PROMOCIÓ DEL COMERÇ: Campanya #ShoppingCastelloEmpuriabrava.

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES: Es modifiquen les ordenances fiscals, més socials.

CANVIS EN SOUS: Reducció del sou de l'alcalde i més retribució per assistències als regidors.

TERRA DE TROBADORS, PATRIMONI: Iniciativa d'incloure TDT al Patrimoni Festiu de Catalunya.

PLANTA CARA A ENDESA: No reconeix el deute a ENDESA de famílies vulnerables.

CONTINUACIÓ DE PROJECTES ENGEGATS: Skate Park Empuriabrava, adequació Camp de futbol a Empuriabrava, rehabilitació esplanada nord de la Basílica, tercera fase de la restauració del convent de Sant Agustí, renovació parc automobilístic, col·laboració amb l'Institut d'Estudis Empordanesos per un projecte de recerca arqueològica, Pla transició del treball, nova distribució dels regidors de zona i construcció de voreres a Empuriabrava.

Les valoracions