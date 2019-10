Cegra Internacional es fa amb la gestió de la concessionària de la Marina d'Empuriabrava

La Marina d'Empuriabrava ha deixat enrere l'estiu amb aires renovats. El 7 d'agost passat es va fer efectiva l'operació de canvi de concessionària, que des d'ara i fins a l'any 2023 serà Cegra Internacional. Fins ara, l'empresa que tenia la concessió era Port d'Empuriabrava SA, tot i que Cegra era qui s'encarregava de gestionar i explotar la Marina en nom seu. «Abans, la gestió era una mica complicada, ja que una empresa treballava per l'altra. Ara ho hem fusionat en una de sola, que ho portarà tot», diu l'administrador Miquel Arpa. Així doncs, Cegra s'ocuparà de gestionar la seva superfície d'aigua i els béns propis de l'equipament com ara la gasolinera, els amarratges i les grues.

Un altre canvi substancial que arriba amb aquest canvi de dinàmica és la creació d'una nova societat, que s'ocuparà de la comunitat d'usuaris. La nova societat s'anomena MEGA, Marina d'Empuriabrava Gestió i Administració 2019 SL, i serà la responsable dels pagaments de tarifes de manteniment de la Marina, la mateixa tasca que fins ara realitzava MCS.

La nova direcció de l'entitat està capitanejada per Miquel Arpa, que compta amb una llarga trajectòria d'implicació amb l'equipament. Segons ell, a partir d'ara es treballarà amb el màxim grau de transparència en tot el que es faci. Per permetre-ho, cada any l'empresa haurà de passar una auditoria feta per una empresa externa i autoritzada. «Volem que els usuaris puguin veure què es fa amb els diners que paguen».



L'obra de la bocana és prioritària

Un dels primers passos de la nova direcció ha estat treballar en la creació d'un nou pressupost que fixi en què cal invertir. Per tal d'elaborar-los amb coneixement de causa, avui dia un enginyer de camins està recalculant els pressupostos que ja estaven fets per adaptar-los a la realitat. Quan acabi, l'organització establirà quines qüestions són prioritàries, i quins són els projectes que es plantegen per mitjà o llarg termini.

El pressupost es presentarà públicament als membres de l'Assemblea el dia 2 de novembre. De totes maneres, val a dir que la proposta és provisional fins que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya doni la seva validació.

Tot i que encara no se sap en què farà èmfasi el pressupost que estan preparant, l'organització ha volgut deixar constància del seu compromís per arreglar l'espigó de ponent, de la Bocana d'Empuriabrava. «És un tema prioritari en el qual haurem d'invertir uns 200.000 euros, i, per poc que puguem, farem l'obra durant aquest hivern», explica Arpa.



El problema dels impagaments

Fa un temps que la Marina arrossega una problemàtica important, i és que la gent no paga la taxa de manteniment dels canals. Segons Arpa, el problema ha estat la desinformació promoguda per alguna associació local que instava a no pagar, i per la dificultat de notificar els pagaments pendents a persones estrangeres que a Empuriabrava hi tenen la segona residència.

«La Marina no es manté sola, sinó entre tots, i actualment els que paguen han de suportar als que no ho fan, i això es tradueix en menys diners per manteniment», remarca Arpa, afegint que «en una Marina com la d'Empuriabrava, que té tants usuaris, si tothom pagués el que li toca, podríem gaudir de més serveis comunitaris que qualsevol altre port esportiu. Seria una Marina amb un manteniment excel·lent».

Tanmateix, expliquen que, a poc a poc, la gent ja va entenent que cal pagar, i que més de la meitat dels usuaris ja ho fan. Al seu moment, l'anterior concessionària va explicar que tots els casos d'impagament es traslladarien als països d'origen dels deutors. La nova direcció explica que estudiaran aquest projecte amb el seu nou equip d'advocats, i veuran si té viabilitat, però que «en aquesta nova etapa, el que no volem són plets», conclouen.