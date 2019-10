Canalitzem porta a Màlaga l'arquitectura d'Empuriabrava

L'Associació Canalitzem treballa, entre altres aspectes, en la difusió, dinamització i protecció del patrimoni natural i arquitectònic d'Empuriabrava. Un patrimoni que, segons l'entitat, «encara no està reconegut per l'administració i això comporta que, o desaparegui, o que s'hi intervingui de manera agressiva –tala d'arbres, pèrdua de construccions originàries, densificació desmesurada, etc.».

De fet Empuriabrava és una localitat que s'engloba en un fenomen urbanístic de «ciutat de vacances» i que va succeir a diferents punts del Mediterrani a la segona meitat del segle XX. Com aquesta localitat, es poden trobar altres exemples com La Grande Motte i Port Leucate-Barcarès a França, Santa Margarida, Benidorm, etc.

Des de la seva constitució, Canalitzem ha estat en contacte amb altres associacions de Catalunya que tenen per objectiu la difusió, defensa i dinamització de patrimonis locals. Al mes de setembre, es va convidar a l'associació SOS Monuments de Barcelona a fer una visita a la marina, «vàrem estar coneixent aquest lloc tan singular i no gaire conegut, donant suport a la necessària tasca de l'associació. Un exemple a seguir per a preservar la identitat del patrimoni local, que és també patrimoni global» explicaven els barcelonins. «A SOS-Monuments pensem que és un bon moment per començar a reconèixer els valors de l'arquitectura i l'art d'aquells anys».

Gràcies a aquest intercanvi, SOS Monuments va animar a Canalitzem a formar part de les XV Jornades en Defensa del Patrimoni Espanyol 2019, que es realitzaran de l'11 al 13 d'octubre a Màlaga. En aquest esdeveniment, diverses associacions ciutadanes de l'estat es trobaran per compartir projectes i difondre el patrimoni local dels llocs. La ponència de Canalitzem durà el nom «Empuriabrava. D'arquitectura de vacances a patrimoni» i té com a voluntat «difondre l'arquitectura dels anys 70, un urbanisme insòlit i una natura privilegiada» que configura Empuriabrava. «Malauradament, encara no té el reconeixement administratiu que caldria per a consolidar-se com a Patrimoni del segle XX» lamenten des de l'associació d'Empuriabrava. Per això s'emmirallen amb un exemple proper «La Grande Motte és un poble creat fa 50 anys i a l'any 2010 va ser reconegut pel Ministeri de Cultura i Comunicació de França amb l'etiqueta Patrimoni del segle XX».

Patrimoni del segle XX

L'etiqueta del Ministeri de Cultura i comunicació francès va ser creada amb l'objectiu de despertar l'interès dels responsables de la presa de decisions, dels promotors, i sobretot del públic en general, pels grans edificis i conjunts urbans del segle XX construïts entre 1900 i 1975, sense distinció de programa –estructures d'enginyeria, habitatges, edificis públics, edificis religiosos, fàbriques, instal·lacions turístiques i esportives... Més de dos mil edificis i conjunts urbans gaudeixen d'aquesta etiqueta al país veí.