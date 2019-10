Roses ofereix al professorat una formació sobre conflictes i violència en infants i joves

El Teatre Municipal de Roses acull la formació que el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Roses, vinculat a l'Àrea d'Acció Social de l'Ajuntament de Roses, ofereix al professorat. El curs, dedicat a l'atenció educativa per fer front als conflictes i a la violència en els infants i joves, tindrà una durada total de 16 hores i compta també amb la participació de professors de fora de Roses, a qui s'ha fet extensiva la formació.

El curs es realitza en 5 sessions, plantejades com un espai d'intercanvi basat en les vivències dels mateixos participants, a partir de les quals es vol generar el debat i la reflexió sobre el coneixement i les actituds personals pròpies.

Aspectes com quines són les conseqüències emocionals que produeixen les situacions de conflicte en els educadors, quin paper juga el poder en les relacions abusives o quines són les creences i mites imperants sobre el poder i el conflicte, centraran les sessions amb la finalitat de descobrir als participants com gestionar i quines estratègies emprar per intervenir en situacions de violència.

El curs va a càrrec de Núria Santayana de l'Associació IDENTITATS) i està finançat en la seva totalitat per l'Ajuntament de Roses.