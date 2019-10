Figueres atura la petició per ampliar la declaració de municipi turístic a la ciutat

L'Ajuntament de Figueres ha aturat, en el decurs del ple ordinari d'aquest dilluns, 7 d'octubre, la petició per ampliar la declaració de municipi turístic a tota la ciutat. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ja va anunciar la intenció de l'equip de govern de suspendre la sol·licitud que l'anterior havia fet a la Direcció General de Comerç de la Generalitat perquè la considerava "precipitada" i mancada de "consens" amb el sector.

Aquest dilluns el ple ho ha aprovat argumentant que consideren necessari poder valorar-la amb "major rigor". En la mateixa sessió, també s'ha donat llum verda a les ordenances per a l'any vinent i que estaven prorrogades des del 2017. Entre les mesures, el govern preveu un recàrrec del 50% de la quota de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per als pisos desocupats durant més de dos anys. També inclouen una rebaixa del preu de l'aparcament regulat de zona blava i verda. El preu de dues hores baixarà dels 3,90 als 2,40 euros i s'hi inclourà una tarifa especial a la zona verda per a les persones que no siguin residents però treballin a la ciutat.

Figueres renuncia al projecte d'ampliació de municipi turístic a tota la ciutat. El ple ha aprovat, amb els vots a favor de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició, desistir de la sol·licitud que va fer l'anterior govern el passat mes d'abril per incloure tota la ciutat, inclosa l'àrea comercial de Vilatenim, a l'excepcionalitat que des de fa set anys té la zona centre, sense massa èxit.

L'aturada respon, segons el consistori, a la "falta d'acord" entre el sector i la voluntat municipal és "assentar les bases del futur model comercial de Figueres", "donant respostes específiques a les seves necessitats". També a l'objectiu de valorar-ho "amb major rigor".

L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha dit que la decisió es va prendre "a dos mesos de les eleccions, de pressa i corrent". Fins i tot, ha dit, la Generalitat els va obligar a modificar la petició perquè inicialment només preveien incloure la zona de Vilatenim i els van dir que això no es podia fer. En aquest sentit, Lladó ha dit que el fet d'aturar-ho ara no vol dir que un futur – i amb les mesures adequades- no es pugui tornar a impulsar, però ha dit que ells volen un comerç que "funcioni" i que, per això, estan treballant en un pla de mesures.

Lladó també ha dit que durant aquests set anys en què ha estat vigent l'excepcionalitat al centre "no ha funcionat" i que això els fa pensar que, aleshores, tampoc es va planificar bé. En aquest sentit, ha recordat que la declaració caduca el 31 de desembre de l'any que ve i que s'ha de repensar. Ni Junts per Figueres, que va impulsar-ho, ni Ciutadans, a l'oposició, hi han donat suport.



Les ordenances fiscals

D'altra banda, el ple ha aprovat inicialment les ordenances fiscal per a l'any vinent. El govern preveu aplicar un recàrrec (ja previst a les ordenances del 2015 però que no es podia aplicar) a l'IBI dels pisos buits durant més de dos anys. També inclouen una rebaixa del preu de l'aparcament regulat de zona blava i verda. El preu de dues hores baixarà dels 3,90 als 2,40 euros i s'hi inclourà una tarifa especial a la zona verda per a les persones que no siguin residents però que acreditin que treballen a la ciutat.