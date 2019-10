La DO Empordà supera per primer cop el centenar de vins excel·lents a la Guia Peñín

Un expertde la Guia Peñiñ prova els vins de la DO Empordà.

La DO Empordà ha superat per primera vegada el centenar de vins excel·lents (entre 90 i 94 punts) a la darrera edició de la Guia Peñín 2020. En total, 101 vins empordanesos han aconseguit aquesta qualificació, 18 més que l'any passat quan van ser 83. En només cinc anys, els cellers de la denominació d'origen han doblat el nombre d'excel·lents en aquesta guia passant dels 43 de l'any 2015 al centenar actual. Per tercera vegada, a més, un vi ha assolit la qualificació d'excepcional. Es tracta del vi negre Peralada Finca Garbet 2015, del celler Peralada, amb 95 punts. Quatre més han aconseguit els 94 punts, dos del celler Peralada – el negre Finca Garbet 2014 i el dolç Perelada Garnatxa de l'Empordà 12 anys Dolç Natural 2006 Solera-; un del celler Espelt -el vi negre ComaBruna 2016- i un altre del Celler Cooperatiu d'Espolla -el blanc La Porta Vermella 2015 de la col·lecció Vins de Postal-.

En aquesta edició de la guia, 18 vins més han aconseguit la puntuació de 93 punts, cinc més que a la del 2019; 17 han assolit els 92 punts; 28 els 91 punts i 33 més n'han aconseguit 90. De la resta de vins puntuats, tots han rebut la qualificació de molt bons (entre 85 a 89 punts). No hi ha cap vi que baixi d'aquesta nota. En total, els tastadors de la guia han valorat 234 vins empordanesos, dels quals un 43% són puntuats amb l'excel·lent.

Els vins negres empordanesos, els més majoritaris a la denominació, acaparen la majoria d'excel·lents a la Guia Peñín del 2020, amb el 50,4% del total. A continuació, hi figuren els vins blancs, amb un 26,7%; els dolços, amb un 18,8%, mentre que els rosats i escumosos, concentren el 1,9% i el 0,9%, respectivament.

Els vins més ben valorats són els negres de les anyades del 2015 i 2016, i els blancs de les anyades del 2017 i del 2018. Com a totes les edicions també destaquen les bones puntuacions que assoleixen els vins dolços empordanesos.



Peralada lídera el rànquing

Un any més, el celler que aconsegueix més excel·lents és Peralada amb 17 vins puntuats amb aquesta nota, seguit de Mas Llunes i del Celler Cooperatiu Espolla, amb 9; Vinyes dels Aspres, amb 8; Espelt i Vinyes d'Olivardots, amb 6, i Martí i Fabra, amb 5. La Guia Peñín valora els vins de 24 cellers DO Empordà, 22 dels quals aconsegueixen situar un o més vins a la categoria d'excel·lent, pràcticament els mateixos resultats de l'edició vigent.



Millors vins



La millora constant de les qualificacions dels vins empordanesos en cada edició de la guia respon a la millora qualitativa de les elaboracions dels cellers de la DO Empordà durant els últims anys. Aquesta millora ha anat acompanyada de l'aposta dels cellerers empordanesos per les varietats autòctones que han permès elaborar vins singulars i amb molta personalitat. Al llarg dels darrers anys, els vins de Tramuntana s'han guanyat un gran prestigi nacional i internacional que s'ha traduït en un considerable augment de les vendes: de les 2 milions d'ampolles comercialitzades el 2006 a les prop de 6 milions del 2018.