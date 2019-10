Sant Miquel de Fluvià fa passes per formar part d'una ruta de senderisme europea

L'Associació per al Desenvolupament Rural Integral (Adrinoc) i l'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià es van unir a principi d'any al projecte de cooperació europea Sites Saint Michel en Europe, que associa diferents espais patrimonials i monestirs dedicats a la figura de Sant Miquel que hi ha a Europa. Aquest cap de setmana, representants del municipi altempordanès i representants d'Adrinoc participen a Les Rencontres Européenes des Destinations Saint Michel i ja s'han portat a terme les primeres accions conjuntes, una de les quals ha estat la presentació d'una App amb rutes de senderisme marcades. Sant Miquel de Fluvià i Adrinoc treballen per aconseguir la distinció de destí cultural pels camins vinculats amb la figura de St Miquel.

L'objectiu del projecte Sites Saint Michel en Europe és realitzar diferents accions en relació a les següents línies de treball:

Posada en valor del patrimoni: creació d'itineraris que uneixin aquests espais.

Promoció de l'economia turística dels territoris.

Consolidació d'una identitat europea d'aquests espais.

El projecte Sites Saint Michel en Europe es gestiona a través dels grups Leader dels territoris participants. El grup Leader coordinador del projecte és el GAL francès GAL du VELAY, a la regió Auvergne-Rhône Alpes, que representa el Rocher Saint Michel d'Aiguilhe. Els altres grups Leader participants són el GAL francès Terres Romanes en Pays Catalan, a la regió d'Occitània i que representa l'abadia de Sant Miquel de Cuixà, el GAL italià Escartons e Valli Valdesi a la regió del Piemont, representant de la Sacra di San Michele, i el grup Leader català Adrinoc, amb la presència del monestir de Sant Miquel de Fluvià al seu territori.

Aquesta col·laboració internacional permet unir les forces de diferents territoris per donar a conèixer uns espais patrimonials emblemàtics i crear una xarxa europea al voltant d'aquests espais.