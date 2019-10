Cinc altempordanesos superen la formació bàsica del voluntariat de Protecció Civil

La seu de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) a Mollet del Vallès ha acollit aquest dissabte, 5 d'octubre, al matí, l'acte d'entrega dels diplomes acreditatius als alumnes de la 10a promoció dels curs bàsic de voluntaris de Protecció Civil 2019. L'acte l'han presidit la directora de l'ISPC, Montserrat Royes; el director de l'Escola de Bombers i Protecció Civil, Toni Rifà; i el subdirector general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Sergio Delgado.

Un total de 131 alumnes de 59 municipis han superat la formació. Per demarcacions, 74 alumnes corresponen a 30 municipis de Barcelona, 15 a 9 municipis de la Catalunya Central, 25 alumnes d'11 municipis de Girona, 2 alumnes de 2 municipis de Lleida, 12 alumnes de 6 municipis de Tarragona, i 3 d'1 municipi de Terres de l'Ebre.



Els alumnes pertanyen a les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil dels municipis de:

Demarcació de Girona: Arbúcies 1, Begur 3, Caldes de Malavella 4, la Jonquera 2, l'Escala 2 , Palafrugell 1, Pont de Molins 1 , Salt 2, Sant Gregori 3, Santa Coloma de Farners 4 i Santa Cristina d'Aro 2.

Arbúcies 1, Begur 3, Caldes de Malavella 4, , Palafrugell 1, , Salt 2, Sant Gregori 3, Santa Coloma de Farners 4 i Santa Cristina d'Aro 2. Demarcació de Barcelona: Abrera 3, Argentona 1, Badalona 3, Badia del Vallès 3, Barberà del Vallès 4, Caldes de Montbui 3, Castellbisbal 2, Cervelló 3, El Masnou 1, Esplugues de Llobregat 4, La Garriga 2, Lliçà d'Amunt 3, Martorell 1, Molins de Rei 3, Montcada i Reixac 3, Pineda de Mar 3, Rubí 2, Sabadell 1, Sant Adrià de Besós 2, Sant Andreu de la Barca 2, Sant Boi de Llobregat 4, Sant Cugat del Vallès 1, Sant Quirze del Vallès 4, , Santa Margarida i els Monjos 1, Santa Perpètua de Mogoda 2, Tordera 4, Torrelles de Llobregat 2, Vacarisses 1, Viladecavalls 3, Vilafranca del Penedès 3.

Demarcació de la Catalunya Central: Cercs 1, Navarcles 1, Òdena 2 Puigcerdà 2, Sant Fruitós de Bages 3, Sant Vicenç de Castellet 1, Taradell 1, Tona 1, Vic 3.

Demarcació de Lleida: Balaguer 1, La Pobla de Segur 1.

Demarcació de Tarragona: Bellvei 2, Calafell 1, El Vendrell 3, La Canonja 2, Roda de Berà 1, Torredembarra 3.

Demarcació de les Terres de l'Ebre: Amposta 3.



El temari del curs, de 70 hores (50 virtuals i 20 presencials), inclou formació sobre la Protecció Civil a Catalunya, la protecció civil municipal i el voluntariat, principals actuacions i valors del voluntariat incloent el suport als cossos d'emergències i l'atenció al ciutadà.

L'objectiu és formar al voluntariat perquè pugui desenvolupar tant les tasques operatives que li són pròpies com les de sensibilització a la població sobre els diferents riscos a Catalunya. Pel que fa a les actuacions operatives, se'ls habilita, entre d'altres, per:



Tasques logístiques d'atenció a la població afectada, com ara l'acollida de persones evacuades

Informació a la població en situació de risc

Vigilància de zones de risc

Trasllat i acompanyament de la població fora de les zones de risc

Gestió del voluntariat ocasional

Tasques de rehabilitació



També es formen per actuar en dispositius preventius de risc i en tasques de suport a la resta de cossos d'emergència, sobretot a través del coneixement de les competències de Protecció Civil de la Generalitat i dels diferents cossos especialitzats com Bombers, Mossos d'Esquadra i policies locals, SEM, Agents Rurals,...



El voluntariat de Protecció Civil, una realitat en creixement

Actualment a Catalunya hi ha 139 associacions i 1.570 voluntaris i voluntàries al Registre especial de Protecció Civil del Departament d'Interior, i 4 associacions més fent els tràmits de registre.

Per demarcacions, Barcelona és la demarcació que té registrades més Associacions de Voluntariat de Protecció Civil: (45 AVPC); seguida de Girona (40 AVPC); Tarragona (21); Catalunya Central (16); Terres de l'Ebre (9); Lleida (5) i Alt Pirineu (2).

En aquests moments hi 4 associacions en tràmit de registre: Badalona, Cervelló, Calafell i Esplugues de Llobregat.



Fer se voluntari

El voluntariat de protecció civil de Catalunya, amb dependència de les administracions locals, és un dels tres pilars del sistema de protecció civil conjuntament amb els serveis públics i els serveis d'autoprotecció.

A Catalunya, la realització del curs bàsic de protecció civil és el primer pas i requisit per fer-se voluntari/a de protecció civil. També és necessari que l'associació a la que es vol incorporar estigui reconeguda per l'ajuntament a través d'un conveni, i inscrita al registre especial del Departament d'Interior. L'alcaldia del seu municipi l'haurà de nomenar voluntari/a de protecció civil del municipi per passar a tenir la condició de voluntari/a de protecció civil i dur a terme les tasques que li són inherents.

Arran de l'actualització de la normativa i funcions del voluntariat de Proteccio Civil, aquest any 2019 s'han actualitzat els continguts del curs bàsic de voluntari de protecció civil. La formació és principalment a distància, amb gairebé el 75% dels continguts on line, en combinació amb la formació pràctica (formació en primers auxilis i utilització d'equips de primera intenció).