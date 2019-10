Cs presenta 22 recursos per demanar la retirada de pancartes "que trenquin amb la neutralitat"

El diputat autonòmic i responsable d'Acció Institucional de Ciutadans a la província de Girona, el figuerenc Héctor Amelló, ha informat que des de la seva formació ja s'han presentat 22 recursos davant les diferents Juntes Electorals de Zona perquè "es retirin totes les pancartes i símbols partidistes que trenquen amb la neutralitat de les institucions i contravenen la resolució de la Junta Electoral Central de 2 d'octubre en la que es confirma l'obligació de mantenir la neutralitat dels espais públics en període electoral". Amelló ha lamentat que nombroses institucions s'utilitzin "com a tauló de propaganda política al servei exclusiu del separatisme".

El diputat liberal, ha anunciat que el nombre de recursos augmentarà "perquè presentarem tots els que facin falta per assegurar la neutralitat política en període electoral. "Estem veient propaganda separatista fins i tot en guarderies municipals", ha indicat el parlamentari abans d'afegir que "volem unes eleccions lliures i no veure com els partits separatistes novament volen adulterar la democràcia utilitzant les institucions per enviar missatges partidistes".

De moment, s'ha presentat recurs contra els ajuntaments de Figueres, Amer, Bescanó, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Anglès, Blanes, La Cellera de Ter, Brunyola, Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Vidreres, Torroella de Montgrí, Olot, Castelló d'Empúries, Santa Cristina d'Aro, Salt, Palamós, el Centre Cívic La Cooperativa de Sarrià de Ter, la guarderia municipal de Sarrià de Ter, el pavelló municipal de Sarrià de Ter i la Biblioteca de Riudarenes.