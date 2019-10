La Confraria de Pescadors de Roses cedeix el local que acollirà l'Aula Gastronòmica

Aquest matí l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i el patró major de Roses, Antoni Abad, han signat l'acord pel qual la Confraria de Pescadors de Roses cedeix a favor de l'Ajuntament un local de la zona portuària, perquè sigui destinat a Aula Gastronòmica. Es preveu iniciar el condicionament del local a principis d'any, el qual complirà un doble objectiu: impartir tallers de cuina destinats a la ciutadania i promoure un nou producte turístic basat en el món de la pesca.

La implantació d'una Aula Gastronòmica a Roses té per objectiu la dinamització del port pesquer i la difusió de la cultura del peix i del món de la pesca local com atractiu ambiental, cultural, social i de promoció de l'activitat turística del municipi. Aquest projecte va ser un dels proposats i escollits pels propis veïns i veïnes de la població durant el procés de Pressupostos Participatius celebrat l'any 2017 i compta amb el suport del GALP (Grup d'Acció Local Pesquer).

Antoni Abad, patró de Roses, ha destacat que "la creació d'aquest nou equipament permetrà dona a conèixer les espècies pròpies de la zona, oferir tallers, fomentar el consum i cuinat dels productes del mar rosincs i donar visibilitat a l'ofici de pescador, sovint molt desconegut perquè té lloc mar endins, lluny del dia a dia de la població". "A més -ha assenyalat-, permetrà oferir un nou punt d'interès, un plus afegit, a l'oferta turística de Roses".

En aquest sentit, Sílvia Ripoll, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament, ha assenyalat que "el nou espai s'articularà amb d'altres, com les visites guiades al port pesquer o la visita a la barca de pesca Glòria Mar -que es preveu museïtzar properament-, per formar un recorregut didàctic i turístic ple de continguts i amb un gran atractiu".

Montse Mindan ha remarcat "la importància que aquest projecte ha nascut d'uns pressupostos participatius, on els mateixos veïns i veïnes de Roses formen part de les decisions municipals. El resultat serà un ambiciós projecte pensat tant per oferir activitats i tallers a la gent de Roses, com per potenciar la dinamització del municipi amb un nou producte turístic".

L'Aula Gastronòmica



L'espai escollit per dur a terme aquest projecte, és un edifici de planta baixa i altell, amb una superfície útil de prop de 100 m2, situat en els locals destinats a peixateries del port pesquer. La cessió d'ús del local signat aquest matí, permetrà ara la creació de l'aula que ja compta amb el projecte aprovat inicialment.

En ell es contempla l'enderroc dels compartiments existents per alliberar tot l'interior i aconseguir així un ampli espai destinat a cuina i zona de tast, orientat a una graderia que tindrà capacitat per a unes 35 persones, que permetrà la màxima visibilitat de l'espai de treball. Annexe a aquest espai, s'habilitarà un magatzem i una zona de treball, així com serveis sanitaris adaptats. Per últim, es milloraran la il·luminació natural i ventilació del local, amb l'alliberament del petit altell existent que permetrà l'entrada de llum zenital i amb la incorporació de dues obertures de vidre a la façana posterior.

El projecte compta amb un pressupost de 167.000 €.