La cancel·lació d'un Avant a Figueres-Vilafant perjudica 26 viatgers, que ho han denunciat

Un grup de viatgers que tenien bitllet per viatjar en un tren Avant, de Figueres-Vilafant a Barcelona, el 2 d'octubre passat, ha presentat una instància, acompanyada de firmes, a la companyia Renfe per manifestar "el descontent i el greuge" amb el servei. La incidència va passar a la tarda-vespre, amb el convoi número 34714, que primerament arribava amb retard i posteriorment es va cancel·lar. "Volem deixar constància de la pèssima gestió de Renfe i Adif davant d'aquesta incididència per totes les conseqüències associades", han lamentat els usuaris del tren.

El greuge més important va afectar dos passatgers que van perdre els seus vols a Turquia; dues persones més, que també van perdre l'avió a Mallorca i un passatger amb necessitat d'insulina que va haver de marxar en taxi cap Barcelona, amb caràcter urgent, segons han explicat els signants de la instància, un total de 26 persones.

En el seu escrit, fan un relat minuciós de com van viure la situació: "A les 19.15 hores, a l'estació de Figueres-Vilafant hem estat informats del retard de 20 minuts del tren Avan 34714 per a les 19.39 hores. A partir d'aquí la demora del tren s'ha anat allargant, de 20 minuts en 20 minuts, amb informacions confoses sobre canvis de via, i les conseqüents anades i vingudes per l'estació per part dels passatgers, entrant i sortint de la zona de control. La problemàtica segons han comentat, ha estat una falta de potència a la xarxa, que comportava que el tren provinent de París estigués aturat dins un túnel, incapaç de maniobrar endavant o enrere per sortir de la zona neutra en que es trobava".

Segons afegeixen els mateixos afectats, atès que des de Renfe no se'ls proporcionava cap solució, alguns passatgers van proposar agafar el següent i últim tren en direcció a Barcelona, que es trobava estacionat a les vies de l'estació Figueres-Vilafant, amb horari de sortida a les 20.45 hores. "No ens ho han permès, i ens han fet esperar al tren que teníem assignat, el 34714", s'han queixat.



Desconcert i desinformació

En el text de la instància també hi han fet constar textualment: "Hem baixat a parlar amb la responsable de l'estació i ens ha informat que en altres 25 minuts ja arribaria el tren. Hem tornat a passar el control de seguretat per anar de nou a la via a esperar el tren. Resulta però que el tren continuava parat amb la mateixa incidència d'hores enrere. En aquest moment, hem tornat a baixar per demanar més informació i solucions respecte a la nostra situació, sense obtenir més que desconcert i desinformació per part de la responsable, que intentava, a través de telefonades, establir contacte amb algú de control".

En aquell moment, hi havia -han denunciat- 26 passatgers "esperant una solució, amb la cafeteria tancada, sense màquines d'autoservei, sense per tant, accés a menjar o beure, a l'espera durant hores, en una estació com la de Figueres-Vilafant que es troba aïllada del nucli urbà i per tant de serveis com bars o restaurants, d'un tren que continuava parat a algun lloc, sense cap proposta de solució per part d'Adif/Renfe".

El personal de l'estació va informar als passatgers, a les 22.33 hores, que finalment sortiria un tren de Barcelona, expresssament per a ells, que arribaria a Figueres-Vilafant directament sense parades, per a substituir el finalment cancel·lat Avant 34714. Van acabar pujant a aquest tren a les 23.58 hores.

"Volem agrair al treballador de l'estació que a les 22.20 hores va compartir amb nosaltres la seva garrafa d'aigua i als amics i familiars dels passatgers que es van acostar a l'estació portar-nos menjar, ja que des de ADIF o RENFE va ser impossible que es fessin càrrec de la situació", han volgut expressar, i també han dit: "Trobem irresponsable i molt greu el tractament i la gestió dels responsables d'ADIF–Renfe davant del desemparament dels passatgers en la incidència d'un dels seus trens".