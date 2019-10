Tres escolars de Castelló d'Empúries premiats per seguir la pista de l'aigua

Els dibuixos de Lena Callone de l'Institut Escola El Bruel, Pau Portell de l'Escola Ruiz Amado i Sebastián Leiva de l'Escola Joana d'Empúries, han resultat finalistes en la 17a edició del Concurs Digital Infantil convocat per Aqualia, empresa que gestiona el Servei Municipal d'Aigües a Empuriabrava. Els seus treballs han estat elegits entre els més de 7.200 participants, procedents dels municipis de l'estat espanyol en els que Aqualia presta servei.



El concurs és una eina educativa clau per ensenyar als nens i nenes el valor de gestionar adequadament el cicle de l'aigua i la feina que suposa portar-la a les cases en quantitat i qualitat, així com tornar-la a la natura de forma sostenible.



En aquesta edició del concurs, Aqualia convidava als nens i nenes a convertir-se en investigadors, resoldre d'on prové l'aigua que consumeixen cada dia i a on va després d'utilitzar-la. Per això, la web www.investigadorsdelaigua.cat posava a la seva disposició gran quantitat de material educatiu sobre la gestió del cicle integral de l'aigua, així com una secció especial per conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el compromís d'Aqualia amb l'Agenda 2030.



Aquest matí l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, i la regidora d'Ensenyament Anna Massot, acompanyats del responsable d'Aqualia de Girona Nord, Jordi Johé, han rebut als tres alumnes premiats del municipi i els han lliurat els seus premis: un smartwatch per a cadascú.