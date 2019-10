Nuri Teixidor presenta el repte solidari 'Quilòmetres x Somriures' a Garrigàs

El Centre Cívic de Garrigàs acollirà la presentació del repte solidari, a través de Migranodearena.org , de la Nuri Teixidor: Quilòmetres X Somriures el divendres 11 d'octubre a les 7 de la tarda. La presentació començarà amb tallers infantils, a càrrec de l'Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) i Xaropclown (Associació de pallassos d'hospital de Girona). Tot seguit, es donarà pas a la presentació del repte, que comptarà amb les intervencions de: Nuri Teixidor, autora i protagonista del repte; Gemma Solsona, psicòloga de l'AACIC; i Ángeles Garcia de Xaropclown. Per acabar, hi haurà pica-pica d'agraïment amenitzat pel DJ Xavi Buixó.





La Nuri té 38 anys i va néixer amb una cardiopatia congènita. Ha estat operada cinc vegades del cor i al setembre de 2016 li van concedir la incapacitat absoluta, ja que el seu cos no aguantava més. Aquell mateix any, els metges li van dir que li caldria una nova cirurgia, però que necessitava perdre pes. En aquell moment ella va decidir viure i va començar a caminar.

Dos anys més tard, i 20kg menys, la cirurgia va ser un fet: "caminar em va tornar l avida" i, ara que em trobo bé, vull caminar per intentar fer una mica més alegre la vida d'infants i persones grans ingressades a l'hospital, ja que hi he passat llargues temporades." explica la Nuri.

El dia 23 d'octubre farà un any de la última operació de la Nuri i aquest any ho vol celebrar duent a terme un repte solidari i de superació personal per a demostrar que, malgrat els entrebancs de la vida, amb ganes i esforç es pot aconseguir el que ens proposem.

El repte solidari Quilòmetres x Somriures consisteix en caminar 12 km i recaptar fons per als projectes de dues associacions que han tingut i tenen un paper important a la seva vida: l'Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC) i Xaropclown (Associació de pallassos d'hospital de Girona). Els projectes són:

"A Cor Obert" i "Fem més agradables les estades a l'hospital" de l'AACIC: quan uns pares reben la notícia que el seu fill o filla pateix una malaltia greu, tota la família es veu afectada. És un moment de crisi inevitable, un moment en què tots han d'afrontar una nova situació. Amb aquests dos projectes, des de l'AACIC s'ofereix suport psicosocial als infants i joves amb cardiopatia congènita i a les seves famílies en els diferents moments del diagnòstic i els moments abans i després de la intervenció quirúrgica.

A la demarcació de Girona s'estima que hi ha 2.860 persones amb un problema de cor de naixement. Totes elles lluiten dia a dia per estudiar, treballar, tenir parella i formar una família. La societat ha d'estar preparada per afavorir la seva integració social, educativa i laboral.

Projecte de geriatria del Centre Sociosanitari Bernat Jaume de Figueres de Xaropclown: cada 15 dies els pallassos de l'Associació visiten el Centre per tal de fer somriure als avis i àvies que estan allà ingressats.

Xaropclown és una associació sense ànim de lucre. La seva finalitat és donar un servei de pallassos professionals que, a través de les seves accions, humanitzin, relaxin i alliberin d'estrès els entorns hospitalaris. Porten un projecte 100% gironí amb més de 12 anys d'experiència a Girona. Gestionen la contractació de pallassos professionals, per donar un servei universal i gratuït als hospitals, del qual es poden beneficiar tots els infants que passen per l'àrea pediàtrica de l'hospital Trueta, a urgències o hospitalització. Treballen de manera quinzenal en el centre geriàtric Maria Gay. I, des de gener de 2019, l'hospital de Figueres, àrees pediàtriques, hemodiàlisi i el centre sociosanitari Bernat Jaume (de Figueres).