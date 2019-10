Nou curs per als cicles formatius a l'Institut Illa de Rodes de Roses

L'Institut Illa de Rodes és un dels molts centres de la comarca que aposta clarament pels cicles formatius, i per una línia de formació dual.

Aquest curs ha posat en marxa, per dotzè any consecutiu, el grau mitjà de Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural (CAFEMN) i la segona edició del cicle de grau superior Dual de Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva (TEAS). En aquesta línia, també s'ofereixen els estudis de Tècnic esportiu de grau mitjà en les modalitats de Salvament i Socorrisme, i de Vela amb aparell fix i lliure.

El cicle superior de TEAS a l'INS Illa de Rodes té la particularitat que es pot cursar en format dual. És a dir, els alumnes tenen l'alternativa de compaginar la formació entre el centre educatiu i les empreses del sector. Les hores que l'alumne dediqui a l'empresa són remunerades i cotitzen a la Seguretat Social.

Enguany han iniciat el segon curs d'aquest cicle superior 22 alumnes, 8 dels quals en format dual i la resta amb pràctiques tradicionals. Les empreses on realitzen les pràctiques han d'haver signat convenis de col·laboració entre el Departament d'Educació, a través de l'Institut.

Marta Vilumbrales, professora del Cicle, explica que «aquesta primera promoció, que obtindrà la titulació aquest 2020, va tenir convenis amb una quinzena d'empreses del sector turístic, càmpings i empreses de caràcter esportiu».

Els negocis que participen en aquesta formació dual poden escollir els alumnes tenint en compte, bàsicament, dos criteris; l'expedient acadèmic de l'alumne i els resultats de l'entrevista amb el responsable de l'empresa. Des del centre, afirmen que el nou cicle de grau superior i, en concret, el format dual «ha tingut molt bona rebuda dins el sector dedicat a l'esport i l'animació turística».

Després d'aquest primer any, valoren que «l'experiència ha estat certament enriquidora per a totes les parts: alumnat, professorat i entitats» i afegeixen que «des de l'Institut Illa de Rodes animem a més empreses a participar en el nostre projecte educatiu, tenim les portes obertes a tota mena d'iniciatives que ens ajudin a millorar la formació del nostre alumnat».

Aquest curs 2019-2020 trenta alumnes han iniciat el cicle superior TEAS, dels quals dos són de Celrà, quatre de Roses i la resta d'altres municipis de la comarca de l'Alt Empordà. Pel que fa a les empreses interessades a participar d'aquesta modalitat de formació «encara no sabem quantes n'estaran interessades, però confiem superar la xifra de l'any passat, que eren al voltant de quinze».