Lliuraran a Pilar Heras, a títol pòstum, i al GEES la Fulla de Figuera de Plata de Figueres

La Comissió del Nomenclàtor de l'Ajuntament de Figueres ha acordat les distincions Ciutat de Figueres 2019 que hauran de ser ratificades en el pròxim ple municipal ordinari previst pel dilluns 7 d'octubre i que es lliuraran en el marc del Dia de Ciutat que se celebrarà pel pròxim 20 d'octubre al Teatre municipal El Jardí amb un concert commemoratiu i posteriorment, l'acte d'entrega de les distincions

La distinció de Fulla de Figuera de Plata a títol pòstum, es lliurarà a Pilar Heras Trias (1954-2019), pedagoga, investigadora i especialista en mediació i justícia restaurativa, que va ser directora d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil des del 2016 i fins a la seva mort , i que va deixar empremta pel seu compromís amb la generació de noves oportunitats per als més vulnerables. També es proposa lliurar La Fulla de Figuera de Plata per al Grup d'Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat (GEES). Josep Quer Agustí rebrà la distinció de Ciutadà d'Honor i José Miranda Mateo, rebrà la distinció de la Medalla al Mèrit Esportiu, en la categoria de plata. Finalment s'ha proposat que recaigui en Ramon Pujolboira el nomenament com a Fill Adoptiu de la Ciutat, a títol pòstum.