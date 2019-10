Figueres posa en marxa un "pla de xoc" de 200.000 euros per reforçar la recollida d'escombraries

L'Ajuntament de Figueres ha posat en marxa un "pla de xoc" per reforçar la recollida d'escombraries, que s'ha hagut de prorrogar pendent de la resolució del Tribunal de Contractes de Catalunya sobre els recursos presentats. El vicealcalde, Pere Casellas, ha explicat que tenen previst destinar 200.000 euros per donar suport al servei a nivell de recursos humans però també amb el lloguer de maquinària. Casellas diu que ja s'ha posat en marxa un reforç de personal però que tenen dificultats per trobar les màquines de suport adequades. "La majoria són velles i obsoletes", afirma. En paral·lel, faran un dispositiu policial amb agents de paisà per controlar els incívics. D'altra banda, estan ultimant l'estudi sobre la viabilitat de municipalitzar l'enllumenat. Casellas creu que la gestió directa és la més adequada i per això inclouran una partida de 500.000 euros al pressupost de l'any que ve.

Figueres ha activat el "pla de xoc" per reforçar el servei de neteja amb una aportació de 200.000 euros d'ara i fins a finals d'any. El contracte, a mans d'Ecoserveis, es va prorrogar fa uns mesos perquè d'adjudicació de la nova concessió es va haver d'aturar després que les empreses finalistes al concurs l'impugnessin La decisió continua en mans del Tribunal de Contractes de Catalunya, que ha de resoldre si s'ha de tornar a fer el concurs o bé pot continuar endavant.

El vicealcalde, Pere Casellas, diu que mentre això no passi, cal posar eines. Per això, han fet un reforç de personal que "ja s'està notant" però també de maquinària. Amb la inversió prevista, s'inclou el lloguer de màquines, tot i que admet que aquesta és la part més "difícil" perquè el sistema actual fa que moltes estiguin "obsoletes".

En paral·lel, preveuen posar en marxa en les properes setmanes un dispositiu amb agents de policia de paisà que controli els comportaments incívics. Entre ells, el d'aquells que llencin les escombraries fora d'horari.



La municipalització de l'enllumenat públic



D'altra banda, el consistori està pendent de l'estudi de viabilitat encarregat per veure si és factible municipalitzar el servei d'enllumenat públic. Casellas creu que sí i diu que un cop tinguin el document, s'incorporarà una partida de 500.000 euros al pressupost de l'any que ve per fer front a les inversions de renovació de la lluminària de la ciutat i també al cost de personal, que passaria a mans de Fisersa "mantenint les condicions que tenen ara".

La intenció és que aquesta inversió anual es mantingui fins arribar als 6 o 7 milions d'euros (MEUR). "Ara gastem molt però amb el canvi de llums preveiem un estalvi del 30% que permetrà fer aquesta aportació", assegura.