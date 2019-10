Figueres inicia una campanya d'inspecció dels abocaments als contenidors d'escombraries

La Guàrdia Urbana de Figueres iniciarà una campanya d'inspecció i control dels punts de recollida d'escombraries de la ciutat a partir d'aquesta setmana per evitar un ús incívic i inadequat dels contenidors de residus municipals.

Al llarg de les darreres setmanes, l'Ajuntament de Figueres i la Guàrdia Urbana han realitzat controls previs per identificar els principals punts de major acumulació i abocament de residus voluminosos, com electrodomèstics i mobles, que incomplirien les ordenances municipals.

Per aquest motiu, agents de la Guàrdia Urbana realitzaran inspeccions periòdiques en diferents punts de la ciutat per assegurar un ús adequat dels contenidors de recollida d'escombraries i vetllar perquè particulars i empreses no realitzin abocaments, donat que s'han detectat abocaments a la via pública que generen molèsties per a vianants i una degradació de la imatge de la ciutat.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Pere Casellas, ha afirmat que "recentment hem augmentat els recursos per reforçar el servei de recollida d'escombraries i en les pròximes setmanes vetllarem per l'ús adequat dels punts de recollida imposant sancions als qui embruten la ciutat".

Des de l'Ajuntament de Figueres es recorda que existeix un servei de recollida de mobles i trastos vells de forma gratuïta i només cal trucar al telèfon 972 510 440 per gestionar-ne la recollida. Tanmateix, aquells residus que no tenen un contenidor específic, cal portar-los a la deixalleria municipal (carrer Itàlia, s/n - Recinte firal) o a través del servei de deixalleria mòbil present a diferents punts de la ciutat (consultar al web de Figueres Ecoserveis).