Les famílies de l'Institut de la Jonquera actuen per un model educatiu inclusiu

Aconseguir un model educatiu inclusiu, que permeti combatre el fracàs escolar de tots els alumnes, independentment del seu origen i de la seva classe social. Aquest és, a grans trets, el principal objectiu del projecte d'intervenció socioeducativa d'impacte social que està creant l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'Institut de la Jonquera. «Pensem que, només a través de la discussió positiva i la implicació de tots els agents socials, podrem i serem capaços de millorar la qualitat de vida social i humana dels nostres joves, allunyar-los de l'individualisme i acostar-los al treball social i comunitari. O, si més no, a la comprensió d'altres realitats», van explicar els representants de l'AFA en el marc de la presentació del projecte a Can Laporta.

«La idea és fomentar la col·laboració per reforçar l'acompanyament als menors i vetllar perquè integrin els valors d'ajut i respecte sense discriminacions ni estereotips», hi afegien.

En l'argumentari per contextualitzar aquest nou projecte, van referir-se al fet que, actualment, «el poble està segregat» i que hi falta «una oferta educativa més àmplia», que relacioni els dos centres educatius, per atendre les necessitats socials actuals. Des de l'AFA, constaten una altra realitat: «Moltes famílies jonquerenques no matriculen els infants i adolescents aquí per l'elevada taxa d'immigració que hi ha».



Mesures concretes

Per aconseguir aquesta inclusió, el projecte ja proposa algunes iniciatives concretes. Els representants de l'AFA en destaquen la creació d'un mapa amb totes les activitats i els serveis educatius del municipi. També demanen l'ampliació de l'oferta d'activitats escolars, accessibles per a tothom; el reforç de la comunicació amb les famílies, sobretot les nouvingudes; la creació d'una Oficina Municipal d'Escolarització; la creació de la figura de l'acompanyant o mediador escolar, o la deslocalització de l'institut, ampliant els espais educatius a seus com Can Laporta, l'Ajuntament i la zona esportiva, entre altres.

Segons l'AFA, el projecte requerirà la implicació de les famílies, els centres educatius, els ajuntaments (tant de la Jonquera com dels altres pobles que tenen alumnes matriculats a l'institut del poble), les entitats esportives, les institucions d'educació en el lleure, les associacions de veïns o les biblioteques.

Per començar a difondre el projecte, ja s'ha celebrat una primera reunió amb les entitats esportives i culturals del municipi. Des de l'AFA es treballa per arribar a com més gent millor.