Esquerra Republicana de Vilafant proposa millores per impulsar l'activitat econòmica al carrer Santa Llogaia

Esquerra Republicana de Vilafant aposta per millorar les infraestructures destinades a impulsar l'activitat econòmica al tram comercial del carrer Santa Llogaia. Aquesta és una de les propostes que els republicans han posat a sobre la taula per tal de portar presentar projectes al PUOSC 2020-2024 i aconseguir les subvencions necessàries per poder-los impulsar.

Durant les darreres setmanes els republicans han estudiat diverses propostes valorant les bases de la convocatòria i entres elles hi ha la de l'adequació del tram comercial del carrer Santa Llogaia, millorant-ne els serveis públics i executant actuacions de millorar de les infraestructures del vial.

El portaveu del grup municipal d'ERC Vilafant, Sergi Palomeras, explica que "el conjunt de propostes que presentem han estat valorades i creiem que, en diversos àmbits, afecten eixos estratègics del municipi".

En aquesta línia, a banda de la proposta centrada en el carrer Santa Llogaia, Palomeras defensa "adequar l'entorn i el carrer del Rec Susanna per minimitzar i prevenir els riscos naturals que es pateixen i poden patir a la zona".

D'altra banda, des d'ERC Vilafant també s'aposta per millorar la connectivitat tecnològica al voltant del pavelló poliesportiu Joel González, implantant noves xarxes de WiFi públiques.