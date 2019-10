Veïns i veïnes de Roses presenten 383 propostes als Pressupostos Participatius

La primera fase dels Pressupostos Participatius corresponent a la recollida de propostes d'inversió, s'ha tancat amb un gran èxit de resposta per part dels veïns i veïnes de Roses, que entre el 13 i el 30 de setembre han fet arribar a l'Ajuntament 383 propostes per decidir a quins projectes es destinaran 300.000€ del pressupost municipal de 2020.

En concret, s'han recollit 219 propostes a les bústies instal·lades al Servei d'Atenció al Ciutadà, a la Biblioteca Municipal i a l'Oficina de Turisme de Roses; mentre que les 164 restants s'han presentat a través d'un formulari disponible a través de la web tudecideixesroses.cat.

Des de la primera edició de Pressupostos Participatius realitzada l'any 2017, en què es presentaren 177 propostes, les xifres de participació no han deixat de créixer, fet que es valora molt positivament per part del Departament d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament. Tal i com destaca el seu regidor, Marc Danés, «la iniciativa vol promoure la participació i la transparència, per tal de fer que el conjunt dels veïns és facin més seu el municipi i esdevinguin coresponsables de les actuacions que s'hi realitzen, en aquesta ocasió decidint més d'un 10% del capítol d'inversions del pressupost municipal».

Un cop acabada la fase de recollida de propostes, els tècnics de l'Ajuntament inicien ara el seu estudi per comprovar que aquestes compleixin els requisits necessaris per poder considerar-les vàlides (ser efectivament inversions i de competència municipal, viables tècnicament i econòmica,...). Un cop valorades i quantificades, aquelles que compleixin els requisits i no superin el pressupost fixat passaran a la següent fase, el Fòrum Ciutadà de Priorització.

La primera sessió d'aquest fòrum participatiu tindrà lloc el 23 d'octubre, durant el qual rosincs i rosinques seran cridats a seleccionar un nombre determinat de projectes que se sotmetran a votació popular en la fase final, entre el 3 i el 18 de desembre, on podran votar totes les persones empadronades a Roses majors de 16 anys.