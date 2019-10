Recta final de les obres d'adequació del camp de futbol d'Empuriabrava

El passat 5 d'agost es van iniciar les obres d'adequació del camp de futbol d'Empuriabrava. Aquesta remodelació contempla diverses actuacions: canvi de la gespa natural per gespa artificial, condicionament de l'entorn dels vestidors, renovació de les xarxes de les portaries i un marcador electrònic. La decisió de canviar la gespa natural es va prendre a causa de la despesa de manteniment que suposa i per això es va decidir fer el canvi per gespa d'última generació tant al camp de Castelló com el d'Empuriabrava.

L'obra té un pressupost aproximat de 400.000 euros amb un rènting a cinc anys que permetrà que no suposi un endeutament important pel municipi. A diferència de l'obra del camp de futbol de Castelló aquesta és més senzilla perquè ja disposava d'alguns equipaments com les graderies o la il·luminació. També les característiques d'aquest camp permeten als tècnics treballar amb més facilitats i de manera més ràpida. Així doncs està previst que d'aquí a dues o tres setmanes els equips que juguen i entrenen al camp de futbol d'Empuriabrava puguin tornar a la normalitat.