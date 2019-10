El Port de la Selva celebra deu anys de Puig Gros, l'associació més gran del municipi

«No podíem triar un dia millor, el sol ens acompanya i la gent ha vingut predisposada a passar-ho bé, és com si fóssim una gran família. Tots ens coneixem i ens preocupem els uns per als altres». Així s'expressava, dijous passat, Josep Carbonés, al peu de la porta de la sala de ball del Port de la Selva. En Josep és el president de l'Associació de la Gent Gran Puig Gros, «l'entitat més gran del poble», com molt s'encarrega de destacar l'alcalde, Josep Maria Cervera.

Puig Gros va néixer ara fa deu anys per a reunir els portselvatans i altra gent de la Mar d'Amunt que «fem moltes activitats, dins de les nostres possibilitats, i tenim molta gent que ens ajuda, com l'Ajuntament, la Confraria de Pescadors, el Club Nàutic, la Caixa i el Departament de Benestar i Família de la Generalitat», relata Carbonés.

Dijous tocava dinar per homenatjar els més de 300 associats de l'entitat, la meitat dels quals no es van voler perdre l'àpat de germanor que va tenir, com a colofó, una bona arrossada després dels entrants de peix fregit. Entre els assistents no hi van faltar els representants del consistori ni els dos socis més veterans, Carme Cervera, de 102 anys, la creadora de la famosa nina Gisela, i Antoni Ribas Marès «a punt de fer-ne 96 aquest novembre».

Ribas, acompanyat per la seva esposa Esperança Massot Nadal, de 90 anys, encara va a l'hort cada dia. Va néixer a Navarcles «però amb els pares vam venir a viure al Port quan jo només tenia un any. Soc portselvatà de cap a peus. M'agrada el mar, la tranquil·litat, aquí hi ha molt bona gent. A part de treballar, durant anys vaig fer maquetes de barcos», explica amb el cap serè i les cames que encara segueixen: «A l'hort només deixo d'anar-hi els diumenges, que consti».



Imprescindible

«Deu anys són molts anys i signifiquen la consolidació d'una entitat molt nostra, que representa el gruix de la gent que durant anys ha treballat per fer avançar el nostre poble. Puig Gros serveix per a mantenir vives les relacions, el dinamisme de la gent i compartir activitats», diu l'alcalde Cervera en referir-se a l'associació. Ell i el president Carbonés es van dirigir als assistents per a agrair-los l'assistència. El batlle, a més, va voler dedicar la trobada al recentment desaparegut Manu Perelló, patró major de la Confraria de Pescadors: «En Manu estava a totes, sempre disposat a col·laborar i estar al costat de les coses que es fan al Port de la Selva».

Els assistents van ser obsequiats amb flors i una tassa commemorativa. També van poder endur-se a casa diversos llibres sobre temes locals que havia deixat escrits el cronista Josep Mallol i Oriol, Valentí. A la festa no hi va faltar la música ni el brindis amb cava dedicat a tothom.