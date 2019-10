Endesa ven l'antiga Hidro de Figueres, edifici anhelat per l'Institut on van estudiar Dalí, Barraquer, Cambó i Pla

El mes d'agost passat, Endesa va posar en marxa la seva nova seu comarcal al recinte de la subestació de Figueres, que substitueix la que fins ara estava operativa al carrer Sant Pau. La companyia energètica ha confirmat que tots els edificis i la finca corresponent de l'antiga Hidroelèctrica de l'Empordà, situats entre l'esmentat carrer Sant Pau i el carrer González de Soto, «estan en venda». Aquest fet obre un capítol d'oportunitats per a cobrir algunes mancances públiques en aquesta zona de Figueres, especialment l'Institut Ramon Muntaner.

Les noves oficines situades darrere del col·legi Cusí, que han suposat una inversió superior als 1,1 MEUR, allotgen ara tots els empleats de la companyia i els seus serveis.

Quan la companyia va començar a planejar el seu trasllat, ara fa uns cinc anys, la direcció de l'Institut Ramon Muntaner, aleshores encapçalada pel catedràtic Francesc Canet, es va posar en contacte amb els responsables de patrimoni d'Endesa interessant-se per la nau més antiga de l'Hidro del carrer González de Soto.

La intenció del centre, l'institut d'educació secundària més antic de l'Estat espanyol i amb importants mancances d'equipaments pel fet d'estar ubicat en un antic convent, era trobar el desllorigador a la necessitat d'un espai polivalent que pogués servir de gimnàs i per a fer-hi altres activitats educatives i lúdiques.

Des de fa anys, els alumnes del Ramon Muntaner s'han de desplaçar fins a la zona esportiva de darrere de l'Hospital per a fer ús dels pavellons municipals.

En aquella trobada, Endesa ja va mostrar la seva «plena predisposició» a parlar del tema. Les gestions fetes per l'equip directiu de l'Institut, però, no van trobar continuïtat en la resta d'administracions que es podien implicar en el tema per raons diverses.

Ara, Endesa ha decidit vendre tot el conjunt dels edificis de l'antiga Hidro. Fonts de l'empresa han explicat que continuen oberts a qualsevol mena de negociació dins d'aquest procés de venda del seu patrimoni.



L'antiga central construïda el 1923



L'any 1922, l'Hidro va traslladar les seves oficines del carrer Sant Josep al carrer de Sant Pau. Aquest edifici va ser una aportació a la societat de Carles Cusí de Miquelet. Amb el pas dels anys es va anar modernitzant. L'any 1923 va entrar en servei la central tèrmica construïda al carrer González de Soto que ara servia de garatge i magatzem d'Endesa.



De Dalí a Barraquer, Cambó o Alfredo Landa

L'INS Ramon Muntaner fou fundat l'any 1839, fet que el converteix en l'institut públic més antic de l'estat. Actualment s'imparteixen els cursos d'ESO, Batxillerat diürn i nocturn, i Cicles Formatius de la família Serveis socioculturals i a la comunitat (TADE, TIS i TEI).

D'entre els milers d'alumnes que han passat per les aules del Ramon Muntaner, hi ha els polítics Carles Pi i Sunyer, Francesc Cambó, Frederic Rahola i Trèmols, Alexandre Lerroux, els germans Josep i Emili Pallach, el senador Narcís Oliveres. Els historiadors Joaquim Pla i Cargol i Josep M. Bernils; la fiscal Teresa Compte; el patòleg Jaume Pi i Sunyer i l'oculista Ignasi Barraquer; l'enòleg Eduard Puig Vayreda; el músic i compositor Ramon Basil; els escriptors Anicet de Pagès i Puig, Josep Pous i Pagès, Josep Pla i M. Carme Guasch; els periodistes Ferran Agulló i Jaume Miravitlles; el científic Josep Peñuelas; l'actor Alfredo Landa; el pintor Evarist Vallès i, el més famós de tots, Salvador Dalí.