Disset concessionaris seran presents a la 13a Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres

El recinte firal de Figueres acollirà, entre els dies 4 i 6 d'octubre, ofertes exclusives de 17 concessionaris automobilístics en un espai de més 6.000 m2. Es tracta de la 13a Fira del Vehicle d'Ocasió.

Entre tots els concessionaris participants s'exposaran una mitjana de 15-25 vehicles per expositors, tots ells repartits en una superfície de més de 6.000 m2, amb ofertes exclusives durant els tres dies de la Fira del Vehicle d'Ocasió.

Enguany i gràcies a la col·laboració especial de FISERSA, cadascun dels expositors participants sortejaran 17 targetes d'aparcament gratuït durant un any a qualsevol de les zones blaves de Figueres -una per expositor-, entre totes aquelles persones que comprin un vehicle entre els estands presents al recinte firal.



Una fira referent a la demarcació



Un any més, la Fira del Vehicle d'Ocasió es posiciona com un dels certàmens de referència de la província de Girona del seu àmbit, i és que l'edició del 2018 va assolir una participació de més de 10.000 visitants, dels quals un 34% procedien de Figueres, mentre que un 58% dels assistents procedien de la resta de municipis de la província de Girona i el 8% restant, d'altres localitats.

Tanmateix, l'any passat el recinte firal va acollir un total de 222 vehicles venuts a un preu mitja de 14.000 euros aproximadament, amb una facturació total entre tots els expositors presents a la fira que va superar els tres milions d'euros.

En l'edició d'enguany, la Fira del Vehicle d'Ocasió manté l'entrada gratuïta per accedir al recinte i servei de wifi gratuït i de bar, tant per a expositors com per a visitants.