Desbrossen un tram de la llera de la Muga de 1.050 metres entre el pont de Sant Pere i el pas de Griells a Castelló

En el darrer ple de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries es va donar llum verda a la signatura del conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que permetrà en breu desbrossar la llera de la Muga en un tram de 1.050 m de llargada entre el pont de Sant Pere i el pas dels Griells, just passada la comarcal 260. Els treballs que es preveuen tenen un cost que volta els 35.000 €, i són finançats en un 80% per la mateixa ACA.

Val a dir que coincidint en el temps, l'ACA ha iniciat uns treballs també de desbrossat que afecten el tram de 650 m que va del passallís de l'asil Toribi Duran fins al pont Nou, en aquest cas mitjançant unes partides reservades amb motiu dels aiguats del novembre de 2018.

La suma d'aquestes dues actuacions permetrà que abans que acabi l'any es pugui deixar endreçada la llera de la Muga en la pràctica totalitat del seu recorregut en passar junt a la trama urbana de la Vila de Castelló –només en quedarà al marge el tram de 380 m que hi ha entre el pont Nou i el pont de Sant Pere.

Joan Basí, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, ha comentat que les tasques de desbrossat "es fan seguint els criteris establerts per l'ACA, que intenten fer compatible la funció hidràulica dels rius amb el seu paper ecològic i com a franges de connexió ambiental i paisatgística". És per això que els treballs no afecten a la totalitat de la vegetació de les lleres, sinó que alternen bandes lliures de vegetació i per on l'aigua pot discórrer sense obstacles, amb altres on els arbres s'hi mantenen.