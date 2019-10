El comerç escalenc estudia unir-se a Empordà Card

La junta de l'UBET, l'associació de comerciants de l'Escala, vol unir-se al sistema de fidelització Empordà Card. L'Associació Comerç Figueres fa sis anys que va implantar aquest sistema a la capital altempordanesa. Després, al projecte, s'hi va sumar Llançà i Roses, i les últimes incorporacions són la Jonquera i Castelló d'Empúries. «Des de la junta, creiem que és una eina necessària en aquest món, ja que es fan descomptes i promocions al municipi i també a la comarca, i així podem fer xarxa», explica Dani Espinal, el president de l'entitat escalenca, matisant que «la decisió final d'unir-nos-hi està en mans dels 150 socis».

Aquesta és una de les accions comercials que l'UBET va fer públiques el dijous 19 de setembre, en el marc d'una jornada del sector en la qual es presentaven les accions derivades del pla comercial que es va aprovar l'any passat.

A part d'aquesta iniciativa, l'UBET va anunciar que el dia 1 de novembre es faria el tradicional sorteig de la castanyada. Per optar als 2019 euros de premi, només cal fer una compra en algun establiment associat a l'entitat. La quantitat del premi es repartirà entre deu mensualitats d'uns 200 euros per gastar en diferents «famílies» del món del comerç, com ara hotels, serveis o roba, i d'aquesta manera es garanteix el repartiment equitatiu entre tots els membres.

Durant els dies 29 i 30 de novembre i l'1 de desembre, els comerciants també faran un sorteig especial amb motiu del Black Friday. Tots els tiquets de les compres que es facin durant aquests dies acabaran en una urna, i d'aquesta en sortiran abonaments de la mateixa quantitat per gastar als comerços locals.

L'última acció que té programada l'UBET per abans de finals d'any és el sorteig del viatge de Nadal d'una setmana per a dues persones, al qual es pot optar a través de compres als establiments locals.

Potencien la marca l'Escala



Per la seva banda, l'Ajuntament de l'Escala també va voler fer gala de les accions de caràcter comercial que s'impulsen des del consistori, sota l'eslògan «L'Escala, la teva botiga arran de mar».

La regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Marta Rodeja, va pujar a l'escenari per presentar la figura d'un esculapi, que a partir d'ara serà la nova imatge comercial del municipi i servirà per potenciar la marca l'Escala. A aquesta nova imatge l'acompanya un manual d'estil per tal que els comerços locals puguin incorporar la figura al seu local.

La regidora també va explicar que des de l'Ajuntament s'han dissenyat tres tòtems i cartelleres que senyalitzaran les zones comercials del municipi. Les figures s'instal·laran en zones d'aparcament per tal que els usuaris puguin localitzar ràpidament aquestes zones. Es calcula que a mitjans del mes d'octubre la instal·lació estarà acabada.

A més d'aquestes accions, el consistori va explicar que des del mes d'octubre i fins al mes de març està oberta una sèrie de formacions diferents; i que els tècnics estan treballant en la creació d'unes ajudes econòmiques per a comerciants que s'inclouran en el pressupost del 2020 i que han de servir per subvencionar obres com ara la millora de la façana i el tancament de les persianes.