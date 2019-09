L'Olivar Gran celebra 10 anys de cicles formatius amb l'inici d'una nova etapa

L'Institut Olivar Gran de Figueres està adequant els espais de l'Escola d'Hostaleria, coincidint amb el desè curs que imparteix cicles formatius (CF). Aquest equipament s'integrarà plenament a l'institut i, segons el director de l'Olivar Gran, Rafa González, en aquest moment, «s'obre una nova etapa que ha de ser un revulsiu per créixer i, alhora, mantenir el prestigi dels cicles formatius».

Aquest curs 2019-2020 s'imparteixen els CF de Grau Mitjà de Cuina i Gastronomia; de Serveis en Restauració i de Forneria, Pastisseria i Confiteria, i el CF de Grau Superior de Direcció en Cuina, aquest últim en la modalitat d'FP dual. Pel que fa a la distribució dels espais de l'Escola d'Hostaleria, al primer pis s'han condicionat les aules per als mòduls teòrics i a la planta baixa es troben la cuina pedagògica, la cuina d'aplicació, el menjador del restaurant d'aplicació, el bar i l'aula de pastisseria.

«A mitjans d'octubre obrirem el restaurant d'aplicació de dimarts a divendres al migdia. El divendres el servei el faran els alumnes de segon de Direcció en Cuina. Aquest grup volem que sigui el referent de l'escola i que tots els alumnes que entrin tinguin l'objectiu d'arribar a obtenir la titulació de grau superior», ha explicat Rafa González.

El programa del curs, pel que fa als cicles formatius, inclou projectes internacionals. Per una banda, un grup d'alumnes anirà un mes a Tolosa de Llenguadoc a fer pràctiques formatives en empreses franceses. A més, s'inicia un projecte Erasmus d'associació estratègica amb un centre d'Alemanya, un d'Itàlia i un del País Basc, anomenat "Food: connecting people".

«Des de l'institut, treballarem perquè l'Escola d'Hostaleria de Figueres sigui el referent de la formació de qualitat del món de l'hostaleria i el turisme. El sector ens han de veure com el seu aliat formatiu. Estem en contacte amb diferents associacions, gremis i empreses per signar convenis de col·laboració», ha comentat el director de l'Olivar Gran, que va encara una mica més enllà: «La gestió de l'Escola per part de l'institut i la disponibilitat dels espais ens ha de permetre, en un futur immediat, ampliar l'oferta formativa de cicles de la família d'Hoteleria i Turisme, especialment de CFGS».