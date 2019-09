Ja es consultar el cens electoral per als comicis generals del 10 de novembre

A partir d'aquest 30 de setembre, i fins al dia 7 d'octubre (inclòs), es pot consultar el cens electoral de les properes eleccions generals que se celebraran el 10 de novembre de 2019. Les consultes es poden realitzar a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), de dilluns a divendres de 8 a 14 h, prèvia identificació, o bé a través de la web habilitada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en aquest cas amb certificat electrònic.

El cens electoral que es farà servir en aquesta convocatòria es correspon amb les dades incorporades fins al dia 1 de juliol de 2019. Els canvis comunicats posteriorment a aquesta data no apareixen recollits en el cens i no poden ser tinguts en compte.

Els ajuntaments recorden a la ciutadania que la inclusió en les llistes del cens és un requisit indispensable per a poder exercir el dret de vot en les eleccions S'aconsella especialment que facin la consulta sobre la seva inclusió en el cens les persones que s'hagin empadronat a Roses, o que hagin modificat les dades de la seva inscripció en el padró, durant el darrer any.

La consulta pot realitzar-la la persona interessada presencialment a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà- SAC, prèvia identificació (amb DNI, passaport o permís de conduir on aparegui la fotografia del titular). L'Institut Nacional d'Estadística ha habilitat també a la seva web la consulta de la inscripció al cens electoral. En aquest cas, per consultar les dades d'inscripció es necessari posseir un certificat electrònic reconegut. L'enllaç per accedir a la consulta de l'INE és: https://sede.ine.gob.es/ce-internet1/pages/presentacion/frmPresentacion.jsf