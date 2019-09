Un grup d'entitats consensua a Figueres la resposta conjunta a la sentència del procés

La Coordinadora de Figueres per la República ha anunciat, a través d'un comunicat, que organitzarà la resposta a la sentència de forma conjunta. «Davant la imminent publicació de la sentència judicial contra els representants del Govern de la Generalitat i de les associacions civils, encausats pel procés per la independència de Catalunya, i la indefensió de centenars de persones represaliades per haver defensat drets i llibertats, s'ha reactivat l'activitat de la Coordinadora Figueres per la República, integrada pels representants d'una quinzena d'entitats, organitzacions civils i partits polítics fermament compromesos en la defensa de les llibertats nacionals», s'exposa en el comunicat, en què també es detallen els integrants de la plataforma:



Òmnium Alt Empordà

ANC Figueres

CDR Figueres

IAEDEN-Salvem l'Empordà

ERC

Junts per Figueres

PDeCat Figueres

CUP

Som Alternativa

JERC

Poble Lliure Alt Empordà

Guanyem Figueres

Figueres Democràcia

La Forja Alt Empordà

SEPC

Súmate

GEES (Grup d'Empordaneses i Empordanesos per la Solidaritat)

Alto el Foc a l'Albera

Colla Castellera de Figueres

La Coordinadora ha expressat públicament la seva «voluntat d'actuar de forma conjunta i consensuada en la proposta i execució de les actuacions adreçades a expressar públicament el sentiment majoritari de rebuig de la ciutadania figuerenca i empordanesa en el moment que es doni a conèixer la sentència, sempre que no sigui absolutòria».

En aquest sentit, es considera que la unitat d'acció, evidentment de forma no violenta, és bàsica per donar a conèixer el rebuig del país a un procediment judicial indigne d'una societat plenament democràtica. Així mateix, des de la Coordinadora asseguren que volen fer una crida al conjunt de la població de Figueres i comarca per tal de participar en les diferents mobilitzacions que es puguin dur a terme els propers dies i que s'adhereixin al manifest que s'estructura en cinc punts: