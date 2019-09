Ramon Caralt radiografia a Figueres la crisi climàtica i el col·lapse mediambiental

Algunes persones marxen capcotes perquè l'aforament està complet i no hi ha lloc per escoltar la conferència de l'enginyer industrial Ramon Caralt, a La Cate de Figueres. El poder de convocatòria en un divendres de vaga mundial per la crisi climàtica ha estat extraordinari. Ramon Caralt fa una radiografia d'una realitat mediambiental que va camí del «col·lapse». Explica que el planeta està al límit de combustibles fòssils, que es calcula que en uns quaranta o cinquanta anys s'hauran exhaurit els recursos naturals i que si no s'emprenen accions immediates, a escala mundial, es constatarà que «no es pot créixer eternament en un planeta finit».

El canvi climàtic, la disminució de l'ozó estratosfèric, la càrrega atmosfèrica d'aerosols, l'acidificació dels oceans, els cicles bioquímics, la deforestació, l'agricultura intensiva, la desertificació, les emissions de CO2, el creixement econòmic, l'escalfament de la superfície terrestre... un a un, i encara en queden, el ponent enumera tot allò que ens condueix als límits planetaris. Segons l'expert, «els governs i les institucions aproven lleis que després no apliquen i les cimeres guvernamentals deceben». Per sort, diu Ramon Caralt, no tot està perdut i cal atendre aquelles iniciatives i aquells plans alternatius que aposten per controlar el creixement.

Parla d'un projecte que ha rebut premis a escala internacional que ha desenvolupat Avià, al Berguedà, amb l'objectiu de ser un poble totalment sostenible, com a exemple d'una pràctica que tots els municipis haurien d'imitar. Es refereix també a les actuacions que podem emprendre de forma individual per impedir el col·lapse planetari:



A casa:

disminuir consums d'aigua, gas i electricitat; utilitzar bombetes de baix consum; instal·lar plaques solars fotovoltàiques; revisar aïllaments de finestres i portes; suprimir banyeres; reciclar residus domèstics i utilitzar les deixalleries... Transport: utilitzar transport públic; conduir més lentament; utilitzar bicis, sharing car, híbrids amb subministres de renovables...

utilitzar transport públic; conduir més lentament; utilitzar bicis, sharing car, híbrids amb subministres de renovables... Consum: menys consumibles de mòbils, ordinadors, tablets, roba...; comprar a km0; evitar llançar menjar; dietes amb menys carn...

menys consumibles de mòbils, ordinadors, tablets, roba...; comprar a km0; evitar llançar menjar; dietes amb menys carn... Actuar: participació en plataformes i ONG; no donar suport a partits que no incloguin mesures contra la crisi climàtic; participació en polítiques ambientals municipals; assemblees ciutadanes pel clima; boicot al model climàtic actual...

La conferència s'allarga perquè el públic i el ponent mantenen un debat obert a l'entorn de la crisi climàtica. Ramon Caralt no vol tancar la seva intervenció, però, sense posar en valor una figura que, avui, està a la primera línia de l'actualitat: la jove Greta Thunberg. Una gran fotografia de l'activista mediambiental i dues de les seves frases brillants decoren l'auditori:

La conferència de Ramon Caralt l'ha organitzat la Iaeden-Salvem Empordà amb motiu de la vaga mundial pel clima de Fridays for Future.

Destacar, d'altra banda, que en Tito i la Marina representen un grup de joves altempordanesos conscienciats pel medi ambient que han disposat d'uns minuts, durant l'acte, per presentar el seu projecte de recent creació: Ecotribu. El seu lema és "Pensa globalment i actua localment".