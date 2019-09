Figueres revalida les quatre Flors d'Honor a la convenció de Viles Florides

El moviment Viles Florides, promogut per la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), ha lliurat aquest divendres les Flors d'Honor 2019, els reconeixements als municipis que treballen per la transformació dels espais públics a través de l'enjardinament i la millora dels espais verds. La principal novetat de la gala de premis, celebrada enguany a Lloret de Mar, ha estat el lliurament de la Flor d'Or, un premi de nova creació per distingir el municipi que millor ha treballat el seu verd urbà durant el darrer any, independentment del número de flors.

En la seva primera edició, la Flor d'Or ha recaigut sobre la ciutat d'Olot. El jurat reconeix la capital de la Garrotxa per la seva trajectòria i implicació en el moviment Viles Florides i per la tasca de sensibilització que fa entre els ciutadans més petits. El jurat ha volgut premiar l'activitat anual que la ciutat organitza amb més de 500 alumnes de primària per explicar què és Viles Florides i despertar consciència entre els nenS olotins.



Es dona la circumstància que Olot és també un dels municipis que encapçalen el rànquing de Viles Florides. Un total de tretze municipis han estat reconeguts amb quatre Flors d'Honor, la màxima puntuació obtinguda fins ara –el jurat de Viles Florides pot puntuar amb fins a cinc Flors d'Honor. Els municipis que s'encabeixen en aquesta categoria són els dotze que ja hi havia l'any passat: Almacelles (Segrià), Bagergue (Val d'Aran), Cardedeu (Vallès Oriental), Figueres (Alt Empordà), Llinars del Vallès (Vallès Oriental), Lloret de Mar (Selva), Malgrat de Mar (Maresme), Mollet del Vallès (Vallès Oriental), Olot (Garrotxa), Sant Cugat (Vallès Occidental), Sant Hilari Sacalm (Selva) i Vila-seca (Tarragonès), i Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), que s'afegeix al quadre d'honor de Viles Florides.



A més dels 13 municipis amb quatre Flors d'Honor, n'hi ha 53 amb tres Flors d'Honor; 57 amb dues Flors d'Honor i 10 amb una Flor d'Honor. Dos municipis –La Granja d'Escarp (Segrià) i Tredòs (Vall d'Aran)– s'ha adherit al moviment en els darrers mesos i la seva valoració es farà en l'edició de 2020. En total, són 135 els municipis que aquest 2019 ha treballat dintre del moviment promogut per la CHOC per fer créixer el verd a Catalunya.



El vicepresident de la CHOC, Joan Roig, es felicita pel nombre creixent de municipis adherits al projecte de Viles Florides i l'esforç de les institucions per la millora constant dels seus espais verds: "És d'una satisfacció immensa veure el camí que les Viles Florides portem anys recorrent junts, decidits a fer de Catalunya un lloc idíl·lic per viure i visitar a través de les plantes, les flors, els jardins i tots els espais verds i naturals"



En aquest sentit, a l'hora de concedir les Flors d'Honor, els aspectes que es valoren de cada municipi són el patrimoni vegetal i paisatgístic: la relació entre l'espai verd i el nombre d'habitants, la relació entre els recursos destinats al manteniment i la superfície verda i enjardinada, la diversitat floral, la funcionalitat dels espais verds, la integració paisatgística, la singularitat dels espais, l'estat de manteniment, l'existència d'un inventari de patrimoni vegetal, la qualitat dels subministraments vegetals, la selecció d'espècies o l'estètica. També es té en compte el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat a través de variables com la gestió de l'aigua, els programes de control de plagues i malalties, la neteja i gestió de residus, o la qualitat de mobiliari urbà.



La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, qui ha presidit l'acte d'entrega de les Flors d'Honor 2019, ha volgut felicitar un sector que "actua de nexe d'unió entre el món rural i el món urbà i ens ha d'ajudar a ser més conscients que no tenim país sense món agrari". Per Jordà les distincions entregades avui "han de servir com a injecció de moral i un impuls més a seguir estimant i treballant els vostres oficis. Heu demostrat la vostra contribució a la construcció d'una societat més justa, sostenible i adaptada als canvis globals".





Teià, Premi a la Millor Rotonda de Catalunya

El projecte Viles Florides és obert a tothom i, a més a més dels municipis, també hi poden participar col·lectius, empreses o particulars amb sensibilitat cap a la natura i la cura dels espais verds. Per això, a banda dels reconeixements institucionals als municipis, es premien també aquells projectes d'enjardinament, ornamentació floral i cultura del verd urbà que, tant en l'àmbit públic com privat, són exemple a seguir.



En aquest marc, la rotonda Fèlix Rodríguez de la Fuente de Teià (Maresme) ha rebut el Premi a la Millor Rotonda de Catalunya i l'Escola Volcà Bisaroques d'Olot el reconeixement a la Millor Participació Ciutadana.



Els premis s'han lliurat durant la gala anual, que aquest any ha acollit Lloret de Mar i que ha reunit prop de 300 persones, entre representants del moviment a tot el país, representants institucionals i del món de la jardineria i de la planta a Catalunya.



L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, ha volgut incidir en la satisfacció per la ciutat d'acollir aquest esdeveniment."Som una de les principals ciutats de comarques gironines i també una de les principals destinacions turístiques de l'Estat Espanyol. Els residents i turistes valoren molt l'aposta que es fa per l'embelliment de la via pública, ja sigui a través d'espais verds, jardins, carrers i places i en aquest sentit el projecte Viles Florides és un projecte que suma molt per Lloret de Mar?.