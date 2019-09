La revista històrica de l'Escala recorda l'educació de principis del segle XX

El Centre de Documentació i Recerca Històrica de l'Escala (CEDRHE) ha editat aquest setembre el número 9 de la revista anual Camí de Ronda. L'Escala: història, vida i patrimoni. L'article principal d'aquest any està dedicat a la història de les escoles de l'Ave Maria, que va estar activa tres anys a principi del segle passat (1915-1918).

Es tractava d'una escola privada per a nens que seguien el sistema pedagògic de las Escuelas del Ave María, d'inspiració humanista-cristiana, creades pel Padre Manjón. Aquesta escola havia nascut com un centre privat de nens, el mecenatge va ser de l'empresari de gènere de punt Josep Ximinis i va deixar d'existir pel trasllat del vicari de l'Escala Mossèn Pere Torrent a Lloret de Mar.



Rafel Bruguera, coordinador de la publicació, explica que «l'Ave Maria seguia el sistema pedagògic del Padre Manjón, hi havia escoles a tot Espanya. Tot i que l'educació era avançada pel seu temps, només admetia nens. Al 1918, quan va tancar, l'Ajuntament de l'Escala va arrendar l'edifici per traslladar-hi l'escola pública de nens i al 1936 s'anomenaria El Padró, que ja seria mixta i que avui és el CEIP Empúries». Aquest ampli reportatge ha estat elaborat per Sagrari Martorell i Xavi Cortés.



Camí de Ronda també tracta, en aquest número 9 de 156 pàgines, les troballes arqueològiques a la Punta, que van posar al descobert la torre defensiva d'època moderna (1649-1813) i l'antic edifici de Salvament Marítim conegut popularment com el Salvavides (1889-1934). La publicació local també repassa el passat de l'edifici de l'Alfolí de la Sal, clau en el creixement demogràfic i econòmic de l'Escala als segles XVIII i XIX.

A més, es tracta la climatologia històrica durant la festa major, analitzant el temps de la primera setmana de setembre des del 1956. Sergi Corral, el seu autor, conclou que «és un període de transició, complex i a cavall entre les últimes fuetades d'estiu i els primers aires de tardor mediterrània, tot plegat sota aquesta dicotomia tant nostrada i sempre present entre la tramuntana i el garbí».



Camí de Ronda també entrevista el periodista bosnià i establert a l'Escala Boban Minic (1950), que explica les seves vivències en una Sarajevo en guerra i assetjada i el trasllat de la seva família al municipi. Altres temes que tracta la revista són les prospeccions mineres a l'Escala, un accident de trànsit que va commocionar Salvador Dalí, el darrer escalenc al seminari de Girona, el jugador de naips Josep Casadevall, la construcció del Club Nàutic o el molí de Cinclaus.



Una revista que té nou anys i tracta la història i el patrimoni escalenc

La primera edició de Camí de Ronda va ser el 2010 i comptava amb un monogràfic sobre la Guerra Civil a l'Escala. A partir de l'any següent, la revista va adoptar l'estructura actual, amb seccions fixes i articles diversos que tracten la història i el patrimoni escalenc. Actualment el CEDRHE, que forma part de la secció del Centre Esportiu i Recreatiu de l'Escala (CER), compta amb deu membres i la revista disposa d'una vintena de col·laboradors.

Referent als inicis de la publicació, Rafel Bruguera recorda que «ens vam engrescar a donar continuïtat a la revista a partir d'un primer reportatge que parlava de la Guerra Civil. És una publicació que intenta ser rigorosa des del punt de vista historiogràfic, però a la vegada és divulgativa. Explica aspectes de la història i del patrimoni de l'Escala a través d'escalencs i de persones que tenen relació amb el poble».