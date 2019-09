L'Associació Bienestar Empuriabrava fa una crida a netejar la Muga

L'associació Bienestar Empuriabrava busca voluntaris per a realitzar una neteja dels entorns de la Muga al seu pas per la Marina.

La convocatòria és per diumenge 29 de setembre a les 10h, a l'escola de Vela, a la zona de la desembocadura de la Muga.

Aquesta no és la seva primera acció, de fet a la primavera també van realitzar recollides de residus.

L'associació facilitarà bosses i guants per a la recollida, i un cop finalitzada l'activitat, oferirà unn aperitiu als voluntaris al Restaurant La Patateria, a continuació, els voluntaris que ho desitgin, podran participar a la «Festa d'Espagueti».