L'Ajuntament de Figueres desmenteix que treballi en tornar la subvenció a Las Vegas

El Govern municipal de Figueres ha manifestat que no es planteja la recuperació de la subvenció econòmica del cinema Las Vegas «en tractar-se d'una empresa privada en la qual el consistori no hi té incidència sobre la seva gestió o activitat».

Ahir, dijous 26 de setembre, Diari de Girona es feia ressó que l'Ajuntament de Figueres estaria estudiant solucions jurídiques per tornar al cinema Las Vegas la subvenció de 25.000 euros prevista en el pressupost municipal i que es va retirar en el darrer ple per acabar de completar el pressupost de l'àrea de Cultura. Aquesta opció semblava estar sobre la taula després que els treballadors haguessin denunciat que no cobren.

Des de l'Ajuntament de Figueres, però, manifesten que «s'espera que l'empresa que gestiona l'equipament pugui trobar les solucions jurídiques i econòmiques necessàries per a la continuïtat de la seva activitat ordinària i evitar així que els treballadors i treballadores es puguin veure afectats».